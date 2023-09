EA Sports FC 24: come sbloccare l'accesso al mercato Ultimate Team

Dopo esservi assicurati di aver eseguito l'accesso all’account EA collegato al vostro gioco, potrete sbloccare l’accesso al mercato Ultimate Team di EA Sports FC 24 seguendo alcuni passaggi specifici. Scopriamo requisiti e procedura per lo sblocco.

Tempistiche e Requisiti per sbloccare il mercato

Se non abbiamo sbloccato automaticamente l’accesso tramite la Wep app o la Companion App di EA Sports FC 24, dovremo assicurarcelo all’interno del gioco. In questo senso, il tempo che occorre varia in base a tre diversi fattori, anzitutto il numero di account Ultimate Team che si utilizzano su quello stesso dispositivo e la cronologia del proprio account, usata anche per valutare la sua conformità alle regole di EAS FC.

Dopodiché, saranno considerati i cosiddetti giorni attivi su Ultimate Team, dove per “giorni attivi” si intendono quelle giornate in cui sono state completate tre partite in Ultimate Team ed è stato eseguito l’accesso alla Wep App o alla Companion App entro le 24 ore (secondo il fuso orario UTC) per ogni account Ultimate Team a disposizione.

Il numero di giorni attivi per mantenere l’accesso può variare. Ad esempio, se avete un unico account Ultimate Team o lo usate per accedere a un solo dispositivo, dovrebbero servire massimo due giorni attivi; negli altri casi, potrebbero volerci quattro giorni attivi o più, per esempio nel caso di dispositivi condivisi.

Nota a margine: giocare più di tre partite al giorno non accresce comunque le possibilità di sbloccare il mercato.

Quando avremo soddisfatto tutti i requisiti soprastanti, riceveremo un messaggio sul nostro account Ultimate Team in game, o sulla nostra Web App/Companion App, che ci notificherà lo sblocco del mercato.

Come gestire il problema del Mercato bloccato

Premessa: eventuali sospensioni del mercato da EA Sports FIFA 23 non saranno ereditate in EA Sports FC 24, ma sarà comunque necessario richiedere l’accesso al mercato la prima volta che giocherete a EAS FC 24. La questione è diversa se invece avete ricevuto una sospensione legata all’interno franchise EA Sports FIFA. In quel caso, il ban sarà esteso anche a EA Sports FC 24.

Detto questo, escluse eventuali sospensioni pregresse, al momento dell’accesso al mercato Ultimate Team in EA Sports FC 24 può succedere di ricevere un messaggio di errore come quello sotto riportato:

“Il tuo account non può accedere al mercato sulla Web App e sulla Companion App a causa di una violazione del nostro regolamento. Pur non potendo accedere al mercato di Football Ultimate Team™ della versione attuale di FC sulla Web App e sulla Companion App, puoi ancora accedere al mercato all'interno del gioco. Controlla l'indirizzo e-mail associato al tuo account EA per ulteriori informazioni.”

In tal caso, significa che è stato violato il regolamento e avete perso l’accesso al mercato sulla Web App o sulla Companion App, pur potendo continuare ad utilizzare il mercanto all’interno del gioco. In genere, le motivazioni più dettagliate vengono inviate via mail al proprio account EA. Se non l’avete ricevuta, assicuratevi di controllare anche la cartella dello spam e della posta indesiderata.

Se il mercato è inibito non solo su app, ma anche all’interno del gioco, riceverete quest’altro messaggio di errore:

“Il tuo account non può accedere al mercato a causa di una violazione del nostro regolamento. Controlla l'indirizzo e-mail associato al tuo account EA per ulteriori informazioni.”

Se pensate che si tratti di un errore e volete richiedere l’annullamento del provvedimento di blocco, potete consultare questa pagina del supporto EA. Se invece pensate che sia stato violato da qualcun altro, potete usare questa pagina del supporto EA.