EA Sports FC 24 come sarà su Switch? Frostbite Engine, 30fps e un grande supporto

Nell'approfondimento sulla versione Switch di EA Sports FC 24 tra risoluzione, framerate e contenuti troviamo un interessante passaggio in cui Doru Logigan, produttore dell'edizione nintendiana del simulatore calcistico di Electronic Arts, illustra lavoro svolto dal suo team per trasporre il titolo su Switch.

L'esponente di Electronic Arts ha spiegato che EA Sports FC 24 sarà solo il primo di una lunga serie di videogiochi calcistici che l'azienda statunitense intende offrire all'utenza Switch da qui ai prossimi anni. Parlando dell'addio delle versioni Legacy di FIFA con EA Sports FC 24 su Switch, Logigan dichiara infatti che "è un capitolo completamente nuovo del franchise, per questo volevamo offrire ai nostri giocatori la stessa esperienza e ricchezza di funzionalità delle altre piattaforme".

Dopo aver ricordato il lavoro svolto dal suo team per consentire al titolo di girare fluidamente sulla famiglia di console ibride della Grande N, Logigan spiega che il blocco a 30fps del gameplay si sia reso necessario per garantire un'esperienza di gioco rapportabile (seppur con tutte le distinzioni del caso) a quella fruibile su PC e console PlayStation e Xbox: "Già il fatto di essere riusciti a far girare Frostbite Engine su Switch lo reputo un enorme risultato, per questo siamo entusiasti del lavoro svolto e dei feedback ricevuti dai tester".

Guardando al futuro, il produttore della versione Switch di EA Sports FC 24 ritiene che "il lancio del gioco è solo l'inizio, perchè saremo in grado di offrire ai giocatori Switch lo stesso livello di supporto garantito ai giocatori sulle altre console. Gli update saranno molto più frequenti (rispetto alle precedenti versioni Switch di FIFA, ndr), ci saranno patch molto corpose che risolveranno eventuali bug e introdurranno tante migliorie alla 'qualità di vita' e alle prestazioni, oltre ovviamente a tutte le novità delle campagne live di Ultimate Team, Volta e Club per tutta la stazione in corso".

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra analisi di EA Sports FC 24 prima della recensione.