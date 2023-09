EA Sports FC 24: la Companion App è disponibile, link download per iOS e Android

Quando manca un giorno esatto all'inizio dell'Accesso Anticipato di EA Sports FC 24, un privilegio riservato agli abbonati EA Play e agli acquirenti della Ultimate Edition, EA Sports ha finalmente messo a disposizione la Companion App per dispositivi mobili iOS e Android. Ecco i link per scaricarla sui vostri smartphone, tablet, iPhone e iPad.

Companion App EA Sports FC 24 | Link per il Donwload

Sarà pure cambiato il nome del gioco, ma per fortuna le buone abitudini sono dure a morire. Anche quest'anno EA Sports offre ai suoi utenti la possibilità di gestire la modalità Ultimate Team lontano dai propri dispositivi di gioco. Grazie alla Companion App, è possibile aprire i pacchetti di FUT, gestire il mercato dei trasferimenti, completare le Sfide Creazione Rosa (SCR), riscattare i premi delle Squad Battles, delle Division Rivals e di FUT Champions, e utilizzare i consumabili per i giocatori comodamente dai propri smartphone e tablet Android o Apple.

Rispetto all'anno scorso, questa nuova versione dell'app include anche un nuovo sistema di obiettivi, gli Stili di gioco ottimizzati da Opta, le Evoluzioni di Ultimate Team e il database di giocatrici, club e campionati femminili. Non dovete far altro che scaricare l'applicazione ed effettuare l'accesso con lo stesso account EA Sports che utilizzate per giocare su PC e console.

Se vi torna più comodo, potete utilizzare le medesime funzioni anche da desktop grazie alla Web App di EA Sports FC 24, accessibile via browser comodamente da questo indirizzo. Adesso avete tutto ciò di cui avete bisogno per prepararvi al meglio per EA Sports FC 24: l'Accesso Anticipato comincia il 22 settembre, mentre il lancio ufficiale su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch è programmato per il 29 settembre.