EA Sports FC 24 Companion App: un trucco per evitare di vendere i giocatori per sbaglio

La Companion App di EA Sports FC 24 è molto utile per gestire il proprio Ultimate Team, ma dobbiamo fare attenzione. A causa di una particolare scelta di design che sta facendo discutere, c’è la possibilità con uno scorrimento di troppo di commettere un fastidioso errore.

La Companion App è un’utile estensione del simulatore calcistico di EA e ci consente, anche a gioco chiuso, di acquisire nuovi giocatori, reclamare alcune ricompense e altre attività utile nella nostra impegnativa gestione della nostra squadra di calcio.

Su Reddit, tuttavia, viene fatto notare come per motivi non chiari, l’app è progettata con un difetto di non poco conto: l’opzione Quick sell è molto vicina alla funzione Store All e il risultato è che, basta uno scorrimento sbagliato per vendere i propri giocatori per errore.

Si tratta di una funzionalità inserita esclusivamente per la Companion App di EA Sports FC 24, ma molti giocatori la ritengono al momento non necessaria, essendoci peraltro anche la funzione Quick Sell All. Per questa ragione, se state adoperando l’app per aprire i relativi pacchetti, fate particolare attenzione mentre navigate nell’interfaccia, perché in un momento di distrazione potreste per errore premere i tasti troppo in fretta, o scorrere un po’ troppo, e generare un input con un risultato indesiderato. Se preferite il massimo della prudenza, niente vieta di effettuare il login direttamente nella Ultimate Team Web App di EA Sports FC 24.

Al momento non si sa questa feature verrà rivista, o l’interfaccia variata, in quanto non ci sono dichiarazioni in merito. Nel frattempo, avete già controllato la nostra guida con i trucchi per vincere tutte le partite facilmente in EA Sports FC 24?