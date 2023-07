EA Sports FC 24: sulla copertina non c'è più Mbappé, ecco il nuovo volto del gioco

Nel corso della serata è stato trasmesso in streaming un evento dedicato ad EA Sports FC 24, quello che di fatto è il 'sequel' di FIFA 23. Fra le tante novità non troviamo solo quelle relativa al gameplay, ma anche al calciatore in copertina.

Electronic Arts ha infatti deciso di non mostrare più Kylian Mbappé, noto sportivo francese attualmente nel Paris Saint-Germain. A rimpiazzare il calciatore è stato Erling Braut Haaland, norvegese che ricopre il ruolo di attaccante nel Manchester City e viene considerato uno dei più forti del momento. L'uomo, con la sua folta chioma bionda, è quindi il protagonista assoluto della copertina della prossima iterazione del calcistico firmato EA Sports nella sua versione Standard. Vi ricordiamo infatti che la copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 24 non presenta un solo volto, ma è una box art corale in cui sono visibili tantissime leggende del presente e del passato del calcio.

Vi ricordiamo che nel corso della serata è stato anche mostrato un lungo filmato di gameplay di EA Sports FC 24, grazie al quale abbiamo potuto scoprire tante novità sul titolo sportivo in uscita il prossimo 29 settembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

A proposito, sapevate che EA Sports FC 24 sarà un gioco premium su Nintendo Switch?