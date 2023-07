EA Sports FC 24: dalle copertine al gameplay, il riassunto di tutti gli ultimi annunci

Si è da poco concluso un grosso evento in streaming dedicato interamente al reveal di EA Sports FC 24, l'erede di FIFA 23 di cui ora sappiamo tantissimi dettagli.

Protagonista assoluto dell'evento è stato il lungo filmato di gameplay di EA Sports FC 24, il quale ha permesso agli appassionati di tutto il mondo di vedere nel dettaglio le novità dell'Hypermotion V, le modifiche al comparto grafico e i cambiamenti apportati ad alcune meccaniche di gameplay. Non meno importante è stata la dimostrazione delle potenzialità del Frostbite Engine, che abbiamo visto in azione anche in altre produzioni Electronic Arts come il recente Dead Space Remake.

Una piccola parentesi è stata dedicata anche alla modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24, che in questa sua nuova forma includerà il supporto non solo al calcio femminile, ma anche alle Evoluzioni e alle squadre miste.

Non poteva poi mancare il reveal della data d'uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 29 settembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Ovviamente l'annuncio è stato accompagnato dal reveal nel dettaglio dei contenuti della Standard Edition e della Ultimate Edition di EA Sports FC 24, senza considerare i bonus preorder che si potranno ottenere grazie alla prenotazione di una qualsiasi versione. A tal proposito, abbiamo potuto constatare che il volto sulla copertina di EA Sports FC 24 è Haland.

A proposito di versioni, è stato confermato che la versione Switch di EA Sports FC 24 non sarà più la Legacy Edition, ma un gioco premium con differenze marcate dal suo predecessore.