EA Sports FC 24: cos'è e come funziona la chimica nel successore di FIFA?

Con l’arrivo di EA Sports FC 24 nasce la nuova era dei videogiochi di calcio dopo FIFA. La svolta è epocale e a settembre potrebbe iniziare la rivoluzione dell’e-Sport come concepito da Electronic Arts. Le novità introdotte sono diverse, a dimostrazione di come la nota software house stia dando il via ad una serie di cambiamenti senza precedenti.

Tra le tante cose che muteranno in EA Sports FC 24 troviamo il fondamentale sistema di chimica, anche se solo in minima parte rispetto alle precedenti iterazioni pubblicate con il nome “FIFA". Pur rimanendo immutata nella sua concezione, la meccanica in questione troverà nuove forme di realizzazione e di intesa tra calciatori a partire dalle diverse novità complessive dell’offerta videoludica di EA, complice la possibilità di mettere in collegamento membri dello stesso club, Paese e campionato. Stessa cosa dicasi anche per i calciatori del calcio femminile e no, sulla falsa riga delle grandi innovazioni di EA Sports FC 24.

Ma come funziona esattamente il sistema di chimica in EA Sports FC 24? Quando facciamo riferimento a questa meccanica, parliamo di un elemento fondamentale per sancire il successo dell’Ultimate Team che i giocatori vanno a sfruttare per le sfide online contro gli avversari di tutto il mondo. Essa, infatti, permette di dare vita ad una maggiore coesione tra i propri calciatori, il che si versa sulle performance dell’intero gruppo.

Maggiore è la chimica, più si ottengono dei benefici in termini di prestazioni sul campo dei calciatori e di tutto lo staff della squadra. Per poter osservare i cambiamenti derivanti da questa meccanica, la chimica viene valutata su una scala da zero a tre punti. Come detto poco sopra, essa è determinata dalla provenienza dei calciatori dallo stesso club, Paese e/o campionato. A partire da questa tre variabili, l’affinità tra due membri aumenterà più o meno vertiginosamente. Qualora si tenesse conto di questi parametri e della posizione sul campo di tutti i membri, allora è possibile riscontrare un aumento della chimica.

Il 29 settembre si fa vicino ed è quasi arrivato il momento di giocare a pallone in questa nuova produzione e-sportiva di EA. Siete pronti al grande calcio? Se sì, vi invitiamo a scoprire con noi le informazioni sull’uscita, il costo e il prezzo di EA Sports FC 24.