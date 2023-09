EA Sports FC 24: cosa sono le Evoluzioni e quali sono le migliori

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di EA Sports FC 24, tra le novità del simulatore calcistico di EA sbarcano le Evoluzioni. In questa guida scopriamo cosa sono, vediamo quali sono i percorsi consigliati per le Evoluzioni e individuiamo quali sono i giocatori ideali da evolvere.

Come funzionano le Evoluzioni in EA Sports FC 24

Le Evoluzioni rappresentano una nuova funzionalità di EA Sports FC 24 e hanno lo scopo di migliorare le capacità individuali, gli stili di gioco e le valutazioni complessive dei nostri giocatori nel corso dell'anno. Sono pensate per dare a tutti, anche a chi ha meno denaro da spendere nelle Ultimate Team, la possibilità ottenere giocatori di alto livello in modi diversi, senza dover competere con chi ha più risorse.

Questa meccanica è un'aggiunta della modalità di gioco FUT, che permette di aggiornare le carte di determinati giocatori completando obiettivi prefissati e, soprattutto, rispettando alcuni requisiti. In particolare, ogni Evoluzione ha un suo tempo limite e può essere completata una volta soltanto. Inoltre, una carta evoluta non può più essere piazzata sul mercato e soltanto a Evoluzione conclusa sarà adoperabile per una Sfida Creazione Rosa. Le evoluzioni ci offrono la possibilità di personalizzare i nostri giocatori preferiti fino a trasformarli in stelle del calcio e sono un modo divertente e creativo per dar vita al proprio dream team. Potremo scegliere tra diversi percorsi di evoluzione, che ci consentiranno di modificare le caratteristiche dei nostri giocatori, come skill e mosse abilità di EA Sports FC 24.

Non soltanto: potremo rendere far evolvere giocatori e giocatrici in diversi modi durante l’anno, migliorandone attributi specifici come Curva, che influenza il modo in cui i giocatori tirano e passano. Avremo anche la possibilità di decorare i nostri oggetti giocatore con nuovi design e sfondi animati per far risaltare la nostra squadra quando giochiamo online con il crossplay di EA FC Sports 24.

Attenzione: il processo di Evoluzione è irreversibile, una volta iniziato. Chiarito cosa sono e a cosa servono le Evoluzioni, scopriamo di seguito quali sono le migliori evoluzioni di EA Sports FC 24.

Ala inesauribile

Se puntiamo al massimo nelle Evoluzioni, conviene scegliere il percorso Ala inesauribile. Questo ramo, che richiede un pagamento di 50.000 crediti o 1.000 FC Points, ci permette di potenziare un giocatore Oro già forte e renderlo una macchina da gol su entrambe le fasce. Questo è un vantaggio enorme in Ultimate Team, dove le ali veloci sono molto ricercate.

Ansu Fati è la scelta perfetta per l’Evoluzione Ala inesauribile. Una volta raggiunto il livello massimo, il giovane talento spagnolo può giocare in qualsiasi posizione di attacco e sfoggiare una velocità e un dribbling impressionanti, due doti fondamentali per fare la differenza in EA Sports FC 24. Bravo sia col piede destro che col sinistro, vanta un’abilità a quattro stelle e possiamo trasformarlo in un incubo per le difese avversarie, che faticheranno a fermarlo quando parte in accelerazione. Prima di scegliere il percorso evolutivo Ala inesauribile, assicuriamoci di applicargli il potenziamento "Ti diamo il benvenuto alle evoluzioni", che aumenta la valutazione complessiva del giocatore a 85. Questo potenziamento è disponibile per tutti i giocatori in Evoluzione e li rende più competitivi.

Tra i giocatori di Evoluzione, vi suggeriamo di provare anche Lena Hurtig, Janine Becky o Steven Bergwijn. Hurtig non è la più veloce, ma ha delle statistiche equilibrate che la rendono una buona tuttofare.

Aggiornamento dorato (Serie)

Un buon modo per ottenere Evoluzioni di alto livello in modo gratuito è la serie degli Aggiornamenti dorati. Essa ci permette di trasformare un giocatore Oro in un giocatore Evoluzioni con statistiche incredibili. Un esempio è Federico Valverde, con oltre 80 valutazioni in tutte le sei categorie principali di statistiche.

Un giocatore così forte e versatile è molto richiesto in EA Sports FC 24, ma ha anche un prezzo molto alto sul mercato. Per questo, conviene creare il nostro campione centrocampista con gli aggiornamenti dorati.

Se desideriamo trasformare un giocatore Bronzo mediocre in una stella d’oro, questo percorso è la scelta giusta. Potremo aumentare notevolmente le statistiche del nostro giocatore preferito, portandolo a un livello complessivo di 80+. Non avremo il massimo in ogni categoria, ma ci avvicineremo molto. Per il percorso Aggiornamento dorato, consigliamo di scegliere Kobbie Mainoo come giocatore da potenziare. Anche se ha una base complessiva più bassa di altri, la sua presenza ci aiuterà a mantenere una buona intesa FUT nella nostra squadra. Ricordiamo di usare “Ti diamo il benvenuto alle evoluzioni” su Mainoo prima di iniziare il percorso di Aggiornamento dorato, che si divide in due parti.

Se non vogliamo far ricadere la scelta su Mainoo, possiamo spaziare tra altri due giocatori che hanno caratteristiche simili a lui dopo l’aggiornamento. Si tratta di Michal Walski o Alistair Smith, che sono entrambi buoni centrocampisti. In ogni caso, teniamo a mente che per accedere alla seconda parte del percorso, il nostro centrocampista dovrà avere un totale di 80 punti complessivi, 80 velocità, 81 tiro, 86 dribbling e 80 difesa.