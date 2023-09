EA Sports FC 24 covince? I primi voti sono positivi ma non esaltanti

Terminato l'accordo per la licenza ufficiale FIFA, Electronic Arts propone la nuova incarnazione della sua simulazione calcistica sotto il nome di EA Sports FC 24. Come è stato accolto il gioco di calcio dalla stampa internazionale?

EA Sports FC 24 è stato accolto generalmente in maniera positiva dalla critica, sebbene il titolo fatichi a toccare picchi di eccellenza. Nel momento in cui scriviamo, la media Metacritic si attesa su 77, un risultato positivo ma sicuramente non esaltante. Di seguito vi riportiamo i voti sinora assegnati ad EA Sports FC 24:

Areajugones - 92

God is a Geek - 90

GamesRadar+ - 90

PSX Brasil - 85

The Games Machine - 85

COGConnected - 84

Hobby Consolas - 83

Meristation - 82

GLHF on Sports Illustrated - 80

Dexerto - 80

The Enemy - 80

Vandal - 78

GamePro Germany - 78

KeenGamer - 72

Gamer.no - 70

VideGamer - 70

IGN Spain - 70

Power Unlimited - 69

Gfinity - 60

Gamereactor UK - 40

Al netto del cambio di nome e di una ricerca più mirata verso l'aspetto simulativo e realistico, EA Sports FC 24 offre un'esperienza di gioco ancora una volta incentrata sul gameplay arcade che risulterà sicuramente familiare agli avvezzi della serie di FIFA. Prima della recensione definitiva, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di EA Sports FC 24, disponibile da oggi in Accesso Anticipato e globalmente dal 29 settembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.