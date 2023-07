EA Sports FC 24, data di lancio e accesso anticipato dal leaker di PlayStation Plus

A poche ore di distanza dall'avvistamento in rete di una closed beta di EA Sports FC - nuova IP che prenderà ufficialmente il posto di FIFA in casa EA -, spuntano ulteriori dettagli sul lancio del titolo calcistico.

A firmare l'indiscrezione è l'inarrestabile Bilibili-kun, che negli ultimi mesi ha svelato con costanza la line-up mensile di PlayStation Plus Essential in anticipo. L'insider di lingua francese torna a scrivere sulle pagine di Dealabs, affermando di essere a conoscenza della data di uscita prevista per EA Sports FC 24, destinato a sopperire all'assenza del tradizionale FIFA 24.

Stando a quanto riportato da Bilibili-kun, il calcistico di Electronic Arts esordirà sul mercato videoludico il prossimo 29 settembre 2023. Come già accaduto per FIFA 23, sostiene il leaker, il gioco sarà disponibile in Standard e Ultimate Edition. Acquistando quest'ultima, gli appassionati avranno diritto a un Accesso Anticipato della durata di sette giorni, con inizio dunque fissato per il 22 settembre 2023. A partire da questa stessa data, gli abbonati al servizio EA Play avranno invece a disposizione dieci ore di prova gratuita di EA Sports FC 24.



Il reveal ufficiale della produzione, lo ricordiamo, dovrebbe essere ormai imminente: Electronic Arts aveva infatti dato appuntamento a luglio per la presentazione di EA Sports FC 24.