EA Sports FC 24: data e ora del nuovo video sulla modalità Ultimate Team

La modalità Ultimate Team è una delle più famose, nonché delle più giocate, del simulatore calcistico targato Electronic Arts. Questo vale naturalmente anche per EA Sports FC 24 e non è un caso che il team di sviluppo abbia quindi deciso di rilasciare un video ad essa completamente dedicato.

Il nuovo filmato che approfondirà la Ultimate Team verrà reso disponibile il 9 agosto 2023 alle 16:58 (ora italiana). Appuntatevi, dunque, la data e l'ora per non perdervi tutto ciò che ci sarà da scoprire in proposito.

Trovate il video in questione all'interno di questo articolo e potrete far partire il player non appena sopraggiungerà l'orario indicato. Nel frattempo, se doveste esservelo perso, potete recuperare l'ultimo Deep Dive sulla modalità Carriera di EA Sports FC 24.

Per adesso sappiamo soltanto che la modalità Ultimate Team di questo capitolo introdurrà due novità significative, ovvero il calcio femminile, strutturato su sei competizioni ufficiali, e le Evoluzioni, una nuova meccanica con cui è possibile far avanzare i valori delle carte dei giocatori più giovani per renderli sempre più forti.

Sicuramente EA ha ancora diverse altre novità in serbo per questa modalità, che saranno rivelate proprio in occasione della tanto attesa diretta. Nel frattempo, abbiamo stilato una nostra previsione della top 10 degli attaccanti più forti di EA Sports FC 24 per prepararci a scendere in campo quanto prima.