EA Sports FC 24: data e ora del nuovo video speciale sui segreti del gameplay

Dopo lo show di presentazione di EA Sports FC 24, la nuova era dei giochi di calcio dopo FIFA, Electronic Arts darà presto inizio al valzer dei filmati di approfondimento sugli elementi ludici e contenutistici più dirimenti del 'kolossal pallonaro': il primo Deep Dive svelerà i segreti del gameplay.

Il video che inaugurerà la serie di Deep Dive su EA Sports FC 24 sarà quindi dedicato alle novità che interesseranno il gameplay. Presumibilmente, il filmato di approfondimento verterà attorno alle innovazioni e alle migliorie apportate da EA Canada ad Hypermotion, la tecnologia implementata da Electronic Arts per restituire a schermo un'esperienza di gioco ancora più immersiva, reattiva e, di conseguenza, realistica e divertente.

Con EA Sports FC 24 farà il suo debutto Hypermotion V: la nuova iterazione di questa tecnologia promette di elevare ulteriormente il tasso di realismo dei contrasti fisici, delle animazioni dei calciatori, del sistema di passaggi e tiri, dell'IA degli atleti e di tantissimi altri aspetti che, supponiamo, verranno svelati nel prossimo Deep Dive sul Gameplay che verrà trasmesso a partire dalle ore 16:58 italiane di martedì 18 luglio. I prossimi video approfondimenti saranno invece dedicati alla Carriera, alla cosiddetta 'Matchday Experience', a Ultimate Team e infine ai Club, e verranno pubblicati a cadenza regolare da qui al mese di agosto.

Il lancio di EA Sports FC 24 è previsto per il 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con tanto di accesso anticipato al 22 settembre per gli acquirenti della Ultimate Edition. Sempre per il 29 settembre è atteso il lancio della versione Switch di EA Sports FC 24 che dirà addio alle edizioni Legacy di FIFA.