EA Sports FC 24, ancora dettagli: tutto su modalità Clubs e VOLTA

Un poco alla volta emergono dettagli sempre più approfonditi su EA Sports FC 24, il nuovo gioco calcistico di Electronic Arts pronto a prendere il posto di FIFA a partire dal 29 settembre 2023. Spazio ora per due delle sue modalità di gioco, VOLTA e Clubs.

Per quanto riguarda VOLTA, è confermato che non supporterà il sistema PlayStyles+, novità di gameplay di EA Sports FC 24 che offrirà ai giocatori alcune abilità esclusive e stili unici. Proprio come visto negli ultimi FIFA, VOLTA è una modalità indirizzata verso una giocabilità dal taglio maggiormente arcade, più spensierata e senza particolari tecnicismi. Se dunque in termini strutturali si presenta molto simile a quanto visto in FIFA, è comunque confermata la presenza del Crossplay, che permetterà così di incontrare online un maggior numero di avversari con cui confrontarsi.

Per quanto riguarda la modalità Clubs, nuovo nome del vecchio Pro Clubs, le meccaniche PlayStyles+ saranno regolarmente presenti assieme al Crossplay, mentre tra le novità confermate troviamo la presenza dei Playoff e di un nuovo sistema di reputazione dei club che consente di ricevere ricompense inedite ad ogni stagione. Inoltre, se il nostro club raggiunge un numero sempre più consistente di fan, si riceverà un maggior numero di oggetti di personalizzazione per il nostro Stadio.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di EA Sports FC 24, oltre a tutti i dettagli sul Crossplay di EA Sports FC 24 e come funziona.