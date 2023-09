EA Sports FC 24, Diogo Jota vuole la sua nuova esultanza nel gioco: EA risponde

EA Sports FC 24 include tante nuove esultanze, ma purtroppo non quella di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese. Se n'è accorto anche il diretto interessato, che dopo il suo ultimo gol in Premier League ha fatto notare la mancanza direttamente ad EA Sports.

Domenica scorsa i Reds si sono imposti per 3 a 1 sul West Ham United. A chiudere definitivamente il match, seppellendo in maniera definitiva le speranze della squadra londinese, ci ha pensato proprio Diogo Jota, che ha festeggiato il suo secondo sigillo stagionale in Premier League con un'esultanza nuova di zecca, che lo ha visto fare il gesto di un triangolo capovolto.

Quella stessa sera, Jota ha voluto assicurarsi che l'esultanza fosse arrivata anche agli occhi degli sviluppatori di FC 24. Come? Pubblicando una foto su X (ex Twitter) e taggando direttamente EA Sports! "Cosa ne pensate della mia nuova esultanza?", ha chiesto il portoghese. Il suo messaggio è arrivato forte e chiaro, poiché la risposta di EA Sports c'ha messo poco meno di mezz'ora ad arrivare: un'emoji con due occhi che osservano un triangolo capovolto di colore rosso. In altre parole, messaggio ricevuto.

L'amore che Diogo Jota prova nei confronti della simulazione calcistica è cosa nota da molto tempo ormai. Oltre ad essere un grande fan, il portoghese è anche un ottimo giocatore, avendo in più occasioni completato delle FUT Weekend League senza subire neppure una sconfitta. All'epoca di FIFA 21 è persino arrivato in cima alla classifica mondiale, dunque in fondo in fondo se la merita un po' di riconoscenza: chissà che la sua esultanza non venga aggiunta con una delle future patch di EA Sports FC 24...