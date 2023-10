EA Sports FC 24: disastro senza la FIFA? No! 11.3 milioni di giocatori nei primi 7 giorni

Parte bene il nuovo gioco di calcio Electronic Arts: EA Sports FC 24 ha venduto 6.8 milioni di copie in early access e nella prima settimana ha conquistato oltre 11 milioni di giocatori, secondo i dati diffusi dal publisher.

Nello specifico, nella settimana di lancio ben 11.3 milioni di giocatori hanno giocato con EA Sports FC 24, questo dato include anche coloro che hanno provato il gioco tramite EA Play senza necessariamente acquistarlo. Per fare un paragone, FIFA 23 ha registrato 10.3 milioni di giocatori nella sua prima settimana. Electronic Arts ha inoltre annunciato che EA Sports FC Mobile 24 ha raggiunto quota 2.2 milioni di download al day one e 11.2 milioni di giocatori nella prima settimana.

Erano in molti a temere vendite più basse del previsto a causa della mancanza della licenza FIFA ma l'assenza di quest'ultima non sembra aver danneggiato in alcun modo il nuovo franchise di Electronic Arts, con la serie calcistica che continua a godere di ottima salute.

EA ha interrotto il rapporto con la FIFA dopo 30 anni di collaborazione, a causa delle richieste economiche della federazione, ritenute troppo elevate dal publisher, da qui la decisione di intraprendere un nuovo percorso in autonomia, forte di oltre 700 licenze per EA Sports FC 24 tra cui campionati di club, grandi eventi internazionali, stadi e squadre.