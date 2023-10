EA Sports FC 24 domina le vendite in UK: la nuova Top 10

Come già rivelato in precedenza da Christopher Dring di Games Indystry, EA SPorts FC 24 è partito forte nelle vendite in UK senza tuttavia superare i risultati retail registrati da FIFA 23 al debutto un anno prima. Adesso arriva la Top 10 completa.

Nella settimana conclusa lo scorso 30 settembre, oltre alla prima posizione conquistata da EA Sports FC 24, Mortal Kombat 1 lascia il gradino più alto del podio per occupare questa volta il secondo posto, mentre il terzo gioco più venduto si conferma essere il sempreverde Hogwarts Legacy, una delle maggiori certezze del 2023. Di seguito ecco le prime 10 posizioni nel dettaglio:

EA Sports FC 24 Mortal Kombat 1 Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Minecraft (Switch) Star Wars Jedi Survivor Call of Duty Modern Warfare II The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition

Il grosso della Top 10 è composta come di consueto da produzioni sempre popolarissime nel mercato britannico, come ad esempio Mario Kart 8 Deluxe, GTA V e Zelda Tears of the Kingdom. EA Sports FC 24 è l'unica novità nella classifica dell'ultima settimana, e con tutta probabilità è destinato ad occupare a lungo le prime posizioni proprio come già fatto dai suoi predecessori.

Per ulteriori approfondimenti la nostra recensione di EA Sports FC 24 vi rivela tutto quello che c'è da sapere sull'ultima fatica calcistica di Electronic Arts.