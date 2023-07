EA Sports FC 24: c'è la Juventus con nomi e loghi ufficiali oppure no?

La situazione legata a campionati e squadre di EA Sports FC 24 non è ancora del tutto chiara, sopratutto per quanto riguarda le squadre della Serie A italiana. In particolare, sono in molti a chiedersi se ci sarà la Juventus in EA Sports FC 24: proviamo a dare una risposta.

Per FIFA 23 Electronic Arts ha siglato una partnership esclusiva con la Juventus e con ogni probabilità la collaborazione continuerà anche per EA Sports FC 24, con la Juventus che si propone "Sport Video Game Partner esclusivo" di Electronic Arts.

Non c'è ancora la certezza, ribadiamo, tuttavia i primi screenshot del gioco EA mostrano alcuni giocatori della squadra piemontese con magli ufficiali, loghi e sponsor aggiornati, dunque non c'è motivo di temere che in EA Sports FC 24 possa mancare la Juventus, inoltre è già confermata la presenza dell'Allianz Stadium di Torino, motivo in più per confermare la presenza della Juventus con kit, nomi e loghi reali al posto del caro vecchio "Piemonte Calcio" con il quale abbiamo giocato per alcuni anni fino a FIFA 22.

Quali squadre di Serie A ci sono in EA Sports FC 24? Electronic Arts ne accenna nei comunicati stampa utilizzando questo claim promozionale: "da Milano a Torino, da Roma a Napoli, gioca con alcune delle più grandi star della serie A TIM."