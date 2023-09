EA Sports FC 24 e i nuovi stadi: c'è anche l'Udinese Arena nell'ultima clip

Dopo aver svelato i rating di Napoli, Inter, Milan, Juventus e Roma di EA Sports FC 24, Electronic Arts ci mostra alcuni dei nuovi stadi che faranno da sfondo alle partite della Carriera e alle sfide da disputare in tutte le restanti modalità del simulatore di calcio.

Ad accompagnare il quartetto di immagini degli stadi inediti di EA Sports FC 24 troviamo una clip che ci permette di ammirare nel dettaglio le strutture dell'Udinese Arena, uno stadio moderno e funzionale che va ad aggiungersi alle altre due arene italiane su licenza ufficiale, ovvero il San Siro milanese e l'Allianz Stadium torinese.

In totale, EA Sports FC 24 conterrà oltre 115 stadi su licenza, a ulteriore riprova della volontà di Electronic Arts di rinsaldare il proprio legame con le federazioni internazionali e i club più blasonati a prescindere dal divorzio con FIFA maturato nel maggio del 2022 e formalizzato quest'anno con il rebrand della serie calcistica di EA.

Prima di lasciarvi alla clip e alle nuove immagini in-engine, vi ricordiamo che EA Sports FC 24 è previsto al lancio per il 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sempre per il 29 settembre è attesa la commercializzazione della versione su Nintendo Switch in versione Premium e non più Legacy come i passati FIFA.