EA Sports FC 24: Electronic Arts lavora ad un grave bug segnalato dai giocatori

Sebbene EA Sports FC 24 rappresenti il calcio spettacolo di EA con qualche passo in avanti, non mancano di certo le problematiche con l'esperienza calcistica della nota software house: numerosi utenti hanno segnalato in rete un grave bug di EA Sports FC 24 che permette di prendere la palla con le mani, ma Electronic Arts è corsa già ai ripari.

Negli scorsi giorni, a distanza di alcune settimane dal day one del titolo, abbiamo affrontato qui sui lidi di Everyeye il problema dell'eccessivo sbilanciamento dell'Ultimate Team: Fc 24 ha un nuovo look, ma sempre le stesse dinamiche. Ebbene, tra errori di bilanciamento e quant'altro, i giocatori hanno segnalato a più riprese quello che viene chiamato "Calf Dribble", un errore che impedisce all'avversario di far suo il pallone. Ciò, inoltre, si è tradotto anche nella possibilità di prendere la palla con le mani e correre verso la rete opposta alla propria.

Trattandosi di un bug alquanto grave, EA è dovuta intervenire alla svelta. "Per evitare che questo problema si verifichi, abbiamo rimosso temporaneamente il Trickster + PlayStyle dagli oggetti dei giocatori di Ultimate Team, che ora sono invece Trickster". Una volta risolto il grave bug di EA Sports FC 24, si spera che Electronic Arts provveda all'assegnazione di ulteriori oggetti applicabili agli utenti. La software house rimborserà tutti i giocatori che sono stati colpiti in prima battuta da questo bug? Non c'è dato saperlo, almeno per il momento, ma si attendono nuove comunicazioni ufficiali dall'azienda.