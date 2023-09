EA Sports FC 24, Erling Haaland senza segreti: OVR, Rating e Stili di gioco

In un colpo solo Erling Haaland ha reclamato sia la copertina di EA Sports FC 24 sia la testa della Top 50 dei migliori calciatori del gioco, quest'ultima condividendola con altri due fuoriclasse come Mbappé e De Bruyne. Ecco tutto quello che dovete sapere sul gigante norvegese del Manchester City.

OVR e caratteristiche generali di Erling Haaland

Mancino, 23 anni, 194 centimetri d'altezza, professione attaccante. Haaland possiede un OVR pari a 91, un punteggio che funge da sunto per le seguenti statistiche principali: Velocità 89, Tiro 93, Passaggi 66, Dribbling 88, Difesa 45 e Fisicità 88. Attacca con livello di intensità Alto e difende con un livello di intensità Basso. Possiede tre stelle alle Mosse Abilità e tre stelle al Piede Debole (il destro).

Le statistiche nel dettaglio

Per approfondire i punti di forza e i punti deboli di Haaland dovete necessariamente consultare anche le statistiche dettagliate. Per vostra fortuna abbiamo anche queste!

OVR 91

Velocità 89

Accelerazione 82

Velocità di scatto 94

Tiri 93

Posizionamento 96

Finalizzazione 96

Potenza di tiro 94

Tiri dalla distanza 86

Tiri al volo 90

Rigori 84

Passaggi 66

Visione 74

Cross 47

Precisione su punizione 62

Passaggi di tiro 77

Passaggi lunghi 53

Effetto 77

Dribbling 80

Agilità 76

Equilibrio 72

Reattività 94

Controllo di palla 82

Dribbling 79

Freddezza 87

Difesa 45

Intercettazioni 43

Precisione di testa 83

Lettura difensiva 38

Contrasto in piedi 47

Scivolata 29

Fisicità 88

Elevazione 93

Resistenza 76

Forza 93

Aggressività 87

Per riassumere, Haaland è senza ombra di dubbio uno degli attaccanti più forti e potenti in circolazione. In EA Sports FC 24 eccelle in special modo nei tiri e nelle finalizzazioni: il vichingo è abile nel posizionarsi, è bravo di testa e soprattutto è capace di sparare delle vere e proprie cannonate. Di contro, non è particolarmente bravo nei passaggi, dunque vi sconsigliamo di effettuare cross e passaggi lunghi mentre vi trovate al suo comando.

Stili di gioco

Erling Haaland possiede due Stili di Gioco, ossia:

Forte di testa (effettua colpi di testa più potenti e precisi);

(effettua colpi di testa più potenti e precisi); Passo Veloce (accelera più velocemente durante lo scatto bruciante).

Che atleta di copertina sarebbe se non avesse anche uno Stile di Gioco+? Haaland possiede Acrobata, che gli permette di effettuare tiri al volo con notevole precisione e con animazioni esclusive per le conclusioni acrobatiche. Adesso conoscete Erling Haaland meglio di chiunque altro e potete anche divertirvi a metterlo a confronto con Kylian Mbappé. Dovete solo sperare di trovarlo nei pacchetti della nuova modalità FUT Ultimate Team di EA Sports FC 24!