EA Sports FC 24 Heroes: chi sono i nuovi Eroi? Da Vialli a Rui Costa, la lista completa

Nonostante la perdita della licenza FIFA e il cambio di nome, Ultimate Team torna in EA Sports FC 24 portando con sé anche un bel carico di nuovi Eroi. Scopriamo assieme tutti quelli già confermati al lancio del gioco, fissato per il 29 settembre 2023.

Cosa sono gli Eroi FUT?

Alcuni dei campioni più apprezzati dai tifosi tornano sotto forma di Eroi FUT, ossia oggetti speciali pensati per celebrare i momenti indimenticabili della loro carriera che li hanno resi delle leggende. In EA Sports FC 24 fanno il loro debutto 19 nuovi Eroi, ridisegnati per l'occasione da Marvel. A questo giro ogni Eroe Ultimate Team viene ricordato per le sue prestazioni sulla scena nazionale e continentale con due versioni, una Base e una UEFA Champions League o UEFA Women's Champions League:

La versione base è dedicata a un momento memorabile della carriera in un club;

La versione UCL/UWCL celebra un contributo importante offerto sul palcoscenico europeo;

Tutti gli Eroi UCL/UWCL godono di valutazioni migliorate rispetto ai loro oggetti base, a seconda del momento vissuto in Europa.

La lista dei nuovi Eroi di EA Sports FC 24

Questi sono i 19 nuovi eroi confermati da EA Sports, tra le quali spiccano anche tre donne:

Gianluca Vialli (Serie A)

Alex Scott (England WSL)

Carlos Tévez (Premier League)

Wesley Sneijder (Serie A)

Bixente Lizarazu (Bundesliga)

Nwankwo Kanu (Eredivisie)

Tomáš Rosický (Bundesliga)

John Arne Riise (Premier League)

Nadine Keßler (Bundesliga)

Ludovic Giuly (La Liga)

Paulo Futre (Liga Portugal)

Jari Litmanen (Eredivisie)

Sonia Bompastor (D1 Féminine)

Dimitar Berbatov (Premier League)

Rui Costa (Serie A)

Vincent Kompany (Premier League)

Ramires (Premier League)

Steve McManaman (LaLiga)

DaMarcus Beasley (Eredivise)

Tra i tanti nuovi arrivati spicca senza ombra di dubbio il nostro Gianluca Vialli, ricordato in questo modo da EA Sports: "È stato un faro come giocatore e individuo, un attaccante che ha riempito di gioia chiunque abbia avuto la fortuna di vederlo giocare".

Le versione Base di tutti gli Eroi Ultimate Team sono disponibili fin dal lancio di EA Sports FC 24, mentre gli Eroi UCL/UWCL debuttano nella giornata del 27 novembre. In tale data tutti coloro che hanno prenotato l'Ultimate Edition di EA Sports FC 24 prima del 22 agosto riceveranno l'Oggetto Eroe Ultimate Team UCL o UWCL garantito.