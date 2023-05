EA Sports FC 24 esce entro l'autunno 2023: il reveal dell'erede di FIFA 23 è vicino?

Un poco alla volta sta sparendo la nebbia attorno al futuro del calcio videoludico secondo Electronic Arts: la compagnia ha svelato il numero di squadre in EA Sports FC, e secondo un noto insider il reveal del gioco vero e proprio sarebbe piuttosto vicino.

Secondo Tom Henderson, EA Sports FC 24 dovrebbe essere svelato ufficialmente al pubblico durante l'estate, precisamente a luglio. Il fondatore del portale Insider Gaming cita fonti fidate, aggiungendo che la presentazione potrebbe avvenire il 13 o il 14 luglio, precisando tuttavia che al momento non c'è una conferma definitiva e che dunque la data del reveal potrebbe essere soggetta a cambiamenti.

In ogni caso, ricorda Henderson, nel corso del suo ultimo resoconto fiscale EA ha fissato l'uscita di EA Sports FC 24 in un periodo compreso tra il primo agosto e il 31 ottobre 2023, una finestra perfettamente in linea con quella fissata per i precedenti FIFA. Manca ancora una data definitiva, tuttavia con il debutto del gioco completo previsto tra la fine dell'estate ed il periodo autunnale, è decisamente probabile che il rumoreggiato reveal possa avvenire per davvero entro luglio.

In attesa dunque di novità concrete da parte degli sviluppatori, ricordiamo che nelle scorse settimane è emerso un leak riguardante una lista con 20 Eroi ed Icone per EA Sports FC, comprensiva di diversi campioni piuttosto amati.