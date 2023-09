EA Sports FC 24, fan furiosi per Ultimate Team: che fine hanno fatto i pacchetti gratuiti?

Mentre fervono i preparativi per la partenza della versione in accesso anticipato di EA Sports FC 24, gli appassionati del simulatore calcistico di Electronic Arts si ritrovano sui social per criticare l'assenza dei pacchetti gratis di Ultimate Team.

Negli scorsi anni, EA era infatti solita premiare i giocatori dei passati capitoli di FIFA con pacchetti FUT gratuiti e ulteriori incentivi che consentivano ai fan di lungo corso di 'iniziare col piede giusto' la propria avventura con l'ultima esperienza Ultimate Team. Da quest'anno, invece, non sono previsti dei 'premi fedeltà', complice forse il divorzio tra Electronic Arts e FIFA e, con esso, lo strappo che si è consumato con i passati episodi della serie calcistica.

Al netto delle oggettive problematiche affrontate da EA nel riprendere il proprio 'programma fedeltà' dopo la netta cesura con il passato rappresentata da FIFA e dai suoi accordi milionari, in tanti si chiedono se non sarebbe stato comunque possibile offrire per il colosso videoludico d'oltreoceano offrire dei premi alternativi o, comunque, degli incentivi o bonus per i giocatori di lungo corso che prevedano appunto delle Carte FUT.

L'altro tema dibattuto dai fan del simulatore calcistico di EA è quello rappresentato dai Founder Rewards previsti per chi accederà ai server di EA Sports FC 24 prima dell'1 novembre 2023. I premi in questione comprendono dei badge, delle evoluzioni per le Carte FUT già sbloccate, kit speciali, customizzazioni per lo stadio e boost di punti esperienza: non viene però fatta alcuna menzione ai pacchetti di Carte, da qui le polemiche sollevate da molti creatori di contenuti e 'semplici' appassionati dell'ormai ex serie di FIFA.

Il leaker DonkTrading, uno dei più attendibili della scena, è intervenuto nella discussione sottolineando come "penso che ci sarà comunque un qualche tipo di premio che prevede dei pacchetti. Probabilmente il chiameranno 'Pacchetti Fondatore' in sostituzione dei vecchi Rewards, Starter Pack e Welcome Back Pack, ma vedremo".