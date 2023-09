EA Sports FC 24 al fischio d'inizio: trailer di lancio per la simulazione calcistica

Terminato il periodo di Accesso Anticipato, EA Sports FC 24 è finalmente disponibile in tutto il mondo, sia su PC che su console PlayStation, Xbox, Switch e Steam Deck. Electronic Arts celebra il debutto della sua nuova simulazione calcistica con uno spettacolare trailer di lancio.

Il trailer in live action che vi abbiamo riportato in apertura coinvolge la presenza di alcuni noti calciatori e festeggia in modo adeguato l'esordio della nuova serie di calcio di Electronic Arts. Terminata la collaborazione con la FIFA, il publisher ha dato vita al suo nuovo franchise, molto probabilmente destinato a dare seguito al dominio di EA nel segmento delle simulazioni calcistiche. EA Sports FC 24 è stato realizzando sfruttando un "motore Frostbite migliorato che reinventa il modo in cui oltre 19.000 giocatori autentici si muovono, giocano e guardano in ogni partita", ci dice il publisher nella descrizione ufficiale del trailer.

A metà tra tradizione e innovazione, EA Sports FC 24 punta ancora una volta sull'offrire ai giocatori un calcio spettacolo che sia divertente, dinamico e immediato. Pur non incarnando una vera e propria rivoluzione come forse alcuni si aspettavano, il nuovo gioco di calcio è riuscito generalmente a convincere. Se siete curiosi di saperne di più, vi rimandiamo direttamente alla nostra Recensione di EA Sports FC 24. Sulle nostre pagine potete scoprire come sbloccare 10 ore di gioco con EA Play.