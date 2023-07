EA Sports FC 24, gameplay in arrivo: ecco data e orario del reveal

Dopo una lunga attesa, è finalmente stato presentato il reveal trailer di EA Sports FC 24, che ha aperto al pubblico le porte degli spogliatoi del nuovo calcistico di casa Electronic Arts.

Come da tradizione per la precedente serie di FIFA, anche in questo caso la pubblicazione del filmato ha rappresentato solamente il primo passo di una lunga campagna comunicativa pre lancio. In particolare, il trailer ha dato appuntamento agli appassionati per una ulteriore presentazione, che avrà per protagonista il gameplay di EA Sports FC 24.



Questo secondo reveal non si farà attendere a lungo, con i vertici di Electronic Arts che fissano l'appuntamento alla giornata di giovedì 13 luglio. A partire dalle ore 18:30 del fuso orario italiano, il canale YouTube ufficiale del titolo sportivo ospiterà l'evento digitale. I giocatori curiosi di saperne di più su EA Sports FC 24 possono già trovare l'anteprima dedicata allo streaming direttamente in apertura a questa news.



Nel corso dell'evento virtuale organizzato da Electronic Arts, oltre alle caratteristiche del calcistico potrebbe trovare spazio anche l'annuncio della data di uscita della produzione PC e console. In attesa di aggiornamenti su questo fronte, ricordiamo che è stata presentata anche la cover della Ultimate Edition di EA Sports FC 24.