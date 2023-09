EA Sports FC 24: generazioni a confronto nel video su PS4, Switch e PlayStation 5

Dopo aver ammirato il trailer di lancio di EA Sports FC 24, calchiamo nuovamente i campi dell'ultima simulazione calcistica di Electronic Arts per scoprire le differenze grafiche e prestazionali di EA Sports FC 24 su PS4, Switch e PlayStation 5 con i test condotti da ElAnalistaDeBits.

Il nuovo video raffronto pubblicato dall'ormai celebre youtuber specializzatosi in analisi comparative rimarca il lavoro svolto dalle fucine digitali di EA Canada e EA Romania per offrire un'esperienza di gioco soddisfacente sulle piattaforme di questa e della passata generazione.

I test effettuati da ElAnalistaDeBits confermano come il compromesso raggiunto da Electronic Arts con i 30fps di EA Sports FC 24 su Nintendo Switch non abbia comunque consentito al publisher statunitense di garantire delle performance grafiche rapportabili (seppur con tutti i distinguo del caso su risoluzione e framerate) alle versioni PlayStation 4 e Xbox One.

In merito alle differenze 'generazionali' di EA Sports FC 24 tra le famiglie di console Sony e Microsoft, i test dello youtuber rimarcano l'ormai profondo solco grafico e contenutistico venutosi a creare tra le attuali e le passate piattaforme PlayStation e Xbox.

Sebbene tutte le edizioni di EA Sports FC 24 facciano affidamento sul motore grafico Frostbite e sugli stili di gioco ottimizzati di Opta, le edizioni PS4, Xbox One e Switch differiscono da quelle current-gen per il supporto ad HypermotionV, la tecnologia adottata da Electronic Arts su PS5 e Xbox Series X|S per rendere ancora più realistici e responsivi i movimenti e le animazioni dei calciatori. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di EA Sports FC 24.