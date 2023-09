EA Sports FC 24: ci stiamo giocando, presto le impressioni sull'erede spirituale di FIFA

La fine di settembre porta con se non solo l'arrivo dell'autunno ma anche di FIFA... o meglio, di EA Sports FC. Il gioco di calcio Electronic Arts cambia nome a causa di contrasti sorti con la federazione e per questo a fine mese arriverà nei negozi EA Sports FC 24: stesso gioco, con un nuovo nome? Non proprio.

In queste ore abbiamo iniziato a giocare a EA Sports FC 24, Electronic Arts ha introdotto una serie di novità legate al gameplay e ai contenuti, con l'obiettivo di rinnovare la sua serie calcistica sopratutto all'alba dell'adozione del nuovo nome.

Non possiamo ancora dirvi nulla ma nelle prossime ore giocheremo a fondo con l'obiettivo di proporvi appena possibile una prova con le prime impressioni (anche in formato video, ovviamente) in attesa della recensione completa con voto che arriverà a ridosso del lancio del gioco o nei giorni immediatamente successivi al day one, non appena saremo pronti per esprimere un giudizio complessivo.

Dal 22 settembre potete giocare a EA Sports FC 24 in accesso anticipato per 10 ore se siete abbonati EA Play mentre se avete prenotato la Deluxe Edition sbloccherete il gioco completo, così come gli abbonati EA Play PRO. EA Sports FC 24 esce per tutti il 29 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.