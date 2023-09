EA Sports FC 24: i giocatori considerano assurdi gli Obiettivi della Carriera

EA Sports FC 24 ha fatto nuovamente indispettire i propri giocatori, già risentiti per la mancanza dei pacchetti fedeltà nella modalità Ultimate Team. Stavolta a farli contrariare sono stati gli obiettivi della modalità Carriera, giudicati assurdi.

In queste ore sta ottenendo risalto su Reddit il thread di un giocatore che ha posto l'accento sugli obiettivi della Modalità Carriera, focalizzandosi principalmente su quelli richiesti per farsi notare da un club di fascia alta con il Real Madrid. Per ingraziarsi i blancos, oltre a collezionare un certo numero di presenze, bisogna obbligatoriamente anche mettere a segno quattro triplette e addirittura eseguire cinque goal in sforbiciata - mica roba da poco.

Ed è proprio quest'ultimo obiettivo che sta mandando ai matti l'autore del thread e molti dei commentatori: "Puoi giocare una stagione da Pallone d'Oro, ma il club può mandarti via perché in quanto ala che batte ogni calcio d'angolo non segni 15 gol di testa oppure 10 fantasiosi gol in sforbiciata. La maggior parte degli obiettivi opzionali dovrebbero essere impostati come principali, mentre i principali come opzionali". Difatti, nello screenshot che potete visionare anche voi in calce a questa notizia, obiettivi come la vittoria di un match (ne basta una sola) o l'esecuzione dei dribbling (in questo caso ne sono sufficienti due), ben più ragionevoli e sicuramente meno fortuiti di cinque sforbiciate, sono relegati tra gli opzionali.

Un commentatore fa giustamente notare che "il 99% dei giocatori non ha mai fatto un gol in sforbiciata in tutta la sua vita, figurati se riesce a farne cinque in un'unica stagione". Non sentiamo di dargli torto, poiché comprendiamo la frustrazione di un giocatore che si vede rifiutato l'ingaggio del Real Madrid solo perché non è riuscito a fare delle sforbiciate. Tra l'altro, per un atleta che gioca come Ala, come nel caso dell'utente che ha evidenziato il problema, la questione è ancor più complicata, se non impossibile.

EA Sports FC 24, ricordiamo, esce il 29 settembre, tuttavia può già essere giocato in Accesso Anticipato con un abbonamento ad EA Play oppure con il preordine dell'Ultimate Edition. Agli interessati segnaliamo che sono già disponibili Web App e Companion App di EA Sports FC 24.