EA Sports FC 24 sarà un gioco 'premium' su Switch: addio alle versioni Legacy di FIFA!

L'apertura dei preordini di EA Sports FC 24 s'accompagna a una gradita sorpresa: la versione Nintendo Switch del simulatore calcistico di Electronic Arts vanterà i medesimi contenuti (o quasi) delle edizioni PC, PlayStation e Xbox.

La scheda di EA Sports FC 24 su Nintendo eShop spiega infatti che la versione Switch del nuovo kolossal calcistico di Electronic Arts vanterà tutti i contenuti delle edizioni PC, PlayStation e Xbox: "EA SPORTS FC 24 è la nuova era del gioco più bello del mondo. Oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati nell'esperienza calcistica più autentica mai creata".

Sempre dalle pagine dello store ufficiale della Grande N apprendiamo che EA Sports FC 24 utilizzerà il Frostbite Engine anche su Switch, oltre agli stili di gioco ottimizzati da Opta che contribuiscono a rendere più realistica e immersiva l'esperienza da vivere calcando i campi di calcio virtuali del 'nuovo FIFA'. Ma non è tutto.

La versione nintendiana di EA Sports FC 24 proporrà anche un'esperienza Ultimate Team completa, con tanto di Evoluzioni, calcio femminile, Rivals, Squad Battles, sfide di Champions, Amichevoli, Club e Volta Football. Tutto questo, però, richiederà il download di almeno 31GB di dati, a ulteriore riprova della ricchezza di contenuti promessaci da Electronic Arts per il lancio di EA Sports FC 24 su Nintendo Switch, previsto per il 29 settembre insieme alle versioni PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.