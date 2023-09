EA Sports FC 24: Giovani ed Economici, i calciatori con il maggior Potenziale di Crescita

Volete costruire un team forte senza spendere troppi crediti nel mercato della Modalità Carriera di EA Sports FC 24? Vi aiutiamo noi: ecco una lista di calciatori giovani dotati di un grande potenziale di miglioramento.

Mettere su una squadra in grado di competere ad alti livelli non è affatto semplice: richiede tempo e attenzione, ma in fondo è proprio questo il bello. Nella Carriera di EA Sports FC 24 non è possibile sperperare denaro a destra e a manca, per questo motivo è importante avere fiuto negli affari. In genere si tende a ricercare calciatori veterani a fine contratto o ad approfittare dei prestiti, ma anche puntare sui giovani, i quali hanno grandi margini di crescita, può rappresentare un'ottima strategia.

Se volete tentare quest'ultima via, abbiamo quel che fa al caso vostro. Una bella lista di calciatori giovani, promettenti e ben nascosti nel database di EA Sports FC 24, per i quali sono indicati club di appartenenza, statistiche e potenziale di crescita. Nessuno supera quota 70, ma ognuno di essi può godere di miglioramenti doppia cifra. Vedere per credere.

I giovani più economici e promettenti della Carriera di EA Sports FC 24

Nome | Età | Squadra | Posizione | Rating | Potenziale | Margine di crescita

Julien Duranville | 17 | Borussia Dortmund | LM (RM / ST) | 66 | 87 | +21

| 17 | Borussia Dortmund | LM (RM / ST) | 66 | 87 | Jorrel Hato | 18 | Ajax | CB (LB) | 68 | 87 | +19

| 18 | Ajax | CB (LB) | 68 | 87 | Antonio Nusa | 18 | Club Brugge | LW (LM / RM) | 68 | 87 | +19

| 18 | Club Brugge | LW (LM / RM) | 68 | 87 | Guillaume Restes | 18 | Toulouse | GK | 70 | 87 | +17

| 18 | Toulouse | GK | 70 | 87 | Paul Wanner | 17 | Bayern Monaco | CAM (LM / RM) | 63 |86 | +23

| 17 | Bayern Monaco | CAM (LM / RM) | 63 |86 | Noah Lahmadi | 18 | Toulouse | CDM (CM) | 65 | 86 | +21

| 18 | Toulouse | CDM (CM) | 65 | 86 | Nelson Weiper | 18 | FSV Mainz 05 | ST | 66 | 86 | +20

| 18 | FSV Mainz 05 | ST | 66 | 86 | Tom Bischof | 18 | TSG Hoffenheim | CAM | 66 | 86 | +20

| 18 | TSG Hoffenheim | CAM | 66 | 86 | Simone Pafundi | 17 | Udinese | CAM (RM) | 67 | 86 | +19

| 17 | Udinese | CAM (RM) | 67 | 86 | Roony Bardghji | 17 | Copenhagen | RW | 68 | 86 | +18

| 17 | Copenhagen | RW | 68 | 86 | Ângelo | 18 | Chelsea RW (LW) | 69 | 86 | +17

| 18 | Chelsea RW (LW) | 69 | 86 | Gianluca Prestianni | 17 | Vélez Sarsfield | RM (RW / CAM) | 70 | 86 | +16

| 17 | Vélez Sarsfield | RM (RW / CAM) | 70 | 86 | Carlos Forbs | 19 | Ajax | LW (RW) | 70 | 86 | +16

| 19 | Ajax | LW (RW) | 70 | 86 | Lennon Miller | 16 | Motherwell | CM | 59 | 85 | +26

| 16 | Motherwell | CM | 59 | 85 | Lewis Miley | 17 | Newcastle United | CM (CDM / CAM) | 63 | 85 | +22

| 17 | Newcastle United | CM (CDM / CAM) | 63 | 85 | Claudio Echeverri | 17 | River Plate | CAM | 64 | 85 | +21

| 17 | River Plate | CAM | 64 | 85 | Patrick Dorgu | 18 | Lecce | LB | 64 | 85 | +21

| 18 | Lecce | LB | 64 | 85 | Amourrichio Van Axel Dongen | 18 | Ajax | LW | 65 | 85 | +20

| 18 | Ajax | LW | 65 | 85 | Leon King | 19 | Rangers | CB | 66 | 85 | +19

| 19 | Rangers | CB | 66 | 85 | Matheus França | 19 | Crystal Palace | CAM | (ST) | 68 | 85 | +17

| 19 | Crystal Palace | CAM | (ST) | 68 | 85 | Charlie Patino | 19 | Arsenal | CM (CDM) | 68 | 85 | +17

| 19 | Arsenal | CM (CDM) | 68 | 85 | Jorne Spileers | 18 | Club Brugge | CB | 69 | 85 | +16

| 18 | Club Brugge | CB | 69 | 85 | João Neves | 18 | Benfica | CM | 69 | 85 | +16

| 18 | Benfica | CM | 69 | 85 | Abdul Fatawu Issahaku | 19 | Sporting Lisbona | LW (RW) | 69 | 85 | +16

| 19 | Sporting Lisbona | LW (RW) | 69 | 85 | Kacper Kozłowski | 19 | Brighton & Hove Albion | LM (CAM) | 70 | 85 | +15

| 19 | Brighton & Hove Albion | LM (CAM) | 70 | 85 | Pablo Torre | 20 | Barcellona | CAM (CM / LM) | 70 | 85 | +15

Se invece non badate a spese, potrebbe tornarvi utili consultare la lista con i calciatori più veloci di EA Sports FC 24, comodamente suddivisi per ruolo. Ricordiamo inoltre che sono disponibili la Web App e la Companion App di EA Sports FC 24, che permettono di gestire con maggior comodità tutto ciò che ha a che fare con Ultimate Team.