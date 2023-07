EA Sports FC 24 'gira alla grande' su Switch e include tutte le modalità

Il team di EA, al lavoro su EA Sports FC 24, ha permesso ad alcuni giocatori su Nintendo Switch di farsi una prima impressione del gioco e, stando a quanto dichiarato dal VP executive producer di EA, John Shepherd, "gira alla grande".

Le sue dichiarazioni sono giunte da una recente chiacchierata con IGN, in cui ha colto l'occasione per ribadire che anche la versione Switch includerà "tutte le modalità" (ad esempio la modalità Clubs e VOLTA). Tuttavia, ci saranno "alcune differenze" e sarà "più rappresentativo" del gameplay di Xbox One e PlayStation 4 rispetto ai sistemi next-gen, a causa dell'hardware.

Va ricordato anche che la versione Nintendo non supporterà il cross-play. In linea generale, EA Sports FC 24 supporta il cross-play nelle altre sue versioni, limitandolo alle piattaforme della medesima generazione.

A parte questo, Shepherd ha definito la versione per Nintendo un "enorme risultato" e ha fatto notare come EA e i suoi team abbiano impiegato diversi anni per metterla a punto. La stessa Nintendo si è dichiarata soddisfatta del lavoro svolto.

Vi ricordiamo che il gioco 24 è previsto arrivare il 29 Settembre 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. Il Deep Dive ha svelato le novità del Gameplay di EA Sports FC 24, a cui vi rinviamo in caso vogliate approfondire ulteriormente.