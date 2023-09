EA Sports FC 24 gratis? No, ma si può giocare spendendo poco, come fare per risparmiare

EA Sports FC 24 esce il 29 settembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One: volete giocare gratis al nuovo gioco di calcio Electronic Arts? Non si può fare, dal momento che EA Sports FC24 non è free to play, al contrario ad esempio di eFootball 2024 di Konami. Però ci sono alcuni trucchi utili per risparmiare, che vi sveliamo subito!

Il primo consiglio che vi diamo per giocare a EA Sports FC 24 spendendo poco è quello di abbonarvi a EA Play al prezzo di 3.99 euro al mese o 24.99 euro l'anno, in questo modo potete giocare a EA Sports FC 24 dal 22 settembre su PC, console PlayStation e Xbox per un totale di dieci ore senza costi aggiuntivi.

Volete di più? In questo caso allora il suggerimento è quello di abbonarsi a EA Play Pro, disponibile solo su PC al prezzo di 14.99 euro al mese o 99.99 euro l'anno, così facendo otterrete l'accesso a EA Sports FC 24 EA Play Pro Edition, versione completa del gioco disponibile dal 22 settembre solo per gli abbonati a questo servizio.

Se invece non avete fretta, è probabile che la prossima primavera 2024 EA Sports FC 24 possa fare la sua comparsa su PlayStation Plus Premium/Extra e Xbox Game Pass, esattamente come accadeva al "vecchio" FIFA alla fine della stagione calcistica.

Nel frattempo vi segnaliamo che è disponibile la Web App di EA Sports FC24 insieme alla Companion App gratis per iPhone e Android.