EA Sports FC 24 guida: 4 tecniche per difendersi dalle azioni avversarie

Dopo aver condiviso con voi la Top 25 della Seria A in EA Sports FC 24, è il momento di entrare nel vivo dell'azione. Scopriamo alcune tecniche utili che possiamo sfruttare per difenderci dagli assalti degli avversari nel gioco.

Diamo il bentornato al Jockey

Come accadeva in Fifa 2023, anche in EA Sports FC 24 dovremo familiarizzare quanto prima con il pulsante del jockey durante le azioni di difesa, ossia L2 su PlayStation e LB su Xbox. Con questa funzione, il difensore si avvicinerà meglio all'attaccante (meglio mantenere sempre una distanza di circa un metro) e potremo intercettare la palla più facilmente.

Si tratta di una mossa che richiede una certa pratica. Quando ci avremo preso dimestichezza, potremo combinarlo con il pulsante dello scatto (R2 su PlayStation e RB su Xbox), sacrificando l'agilità del nostro giocatore, per difendersi sulle fasce. Se siamo costretti a scegliere fra velocità o chiusura, usiamo lo sprint al posto del jockey.

Nota a margine: sapevate che si possono trasferire e convertire i FIFA points da FIFA 23 a EA Sports FC 24? Consultate la relativa guida per saperne di più.

Proteggere le traiettorie dei passaggi

Alcuni passaggi non bloccati in tempo possono risultare fatali per la nostra vittoria finale, o ribaltare le sorti di una partita. In contropiede dovremo proteggere le traiettorie dei passaggi, soprattutto quelli lunghi.

Un'attenzione particolare dovrà essere riservata alle palle lunghe con cui proveremo a oltrepassare la linea difensiva. Valutiamo se abbiamo spazio: invece di mettere pressione sulla palla, assicuriamoci di essere sempre un passo avanti rispetto all'attaccante e seguiamolo per evitare che giochi un brutto tiro alla nostra difesa.

Lasciamo i contrasti come alternativa tattica

Nella maggior parte delle situazioni, il pulsante del jockey è sufficiente per sottrarre la palla al nostro avversario. Quando ci troviamo vicini all'attaccante e premiamo questo tasto, il giocatore gli strapperà la palla.

Ecco perché è consigliabile ridurre al minimo l'uso del pulsante di contrasto, perché di fatto sarà necessario in molte meno situazioni rispetto a quelle che pensiamo. Ridurre i contrasti, peraltro, diminuisce anche le possibilità di commettere un fallo, regalando occasioni pericolose alla squadra avversaria.

Non lesiniamo nei cambi

Un cambio di giocatore può dimostrarsi cruciale durante un incontro. Saper individuare quando operare un cambio può modificare il risultato di un match. In EA Sports FC 24 abbiamo tre opzioni a per farlo.

Possiamo usare il pulsante L1 su PlayStation o LT su Xbox per cambiare rapidamente i giocatori, scegliendo ad esempio se passare al giocatore più vicino alla palla. È importante imparare a padroneggiare il cambio giocatore per selezionare il giocatore giusto nel minor tempo possibile e con un quadro ben chiaro di cosa fare, onde evitare di subire goal nel frattempo.