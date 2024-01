EA Sports FC 24 guida la classifica dei più venduti in UK a dicembre 2023

Il nuovo anno è appena iniziato e, come di consueto, stanno arrivando i dati di vendita relativi all'ultimo periodo dell'anno. A tal proposito, scopriamo quali sono i giochi più venduti nel Regno Unito nel corso del mese di dicembre 2023.

Ecco di seguito la top 10 dei titoli più venduti in UK lo scorso mese, che come potete vedere vanta in prima posizione il popolare EA Sports FC 24:

EA Sports FC 24 (Electronic Arts) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Super Mario Bros Wonder (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Spider-Man 2 (Sony) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft) Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) Nintendo Switch Sports (Nintendo)

Come in tutte le classifiche di questo tipo, è bene precisare che le produzioni videoludiche firmate Nintendo potrebbero non occupare l'effettiva posizione a causa dell'assenza dei dati relativi alle vendite della versione digitale sull'eShop di Switch. Questo significa che le esclusive Switch indicate in classifica potrebbero aver venduto effettivamente di più rispetto a giochi che si trovano più in alto.

Vi ricordiamo che i numeri diffusi nelle ultime ore da Gamesindustry.biz includono anche quelli legati all'hardware e, a tal proposito, vi ricordiamo che PlayStation 5 ha subito una piccola battuta d'arresto in UK, senza però rinunciare alla prima posizione nella classifica delle console più vendute dell'ultimo mese del 2023.