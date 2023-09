EA Sports FC 24: guida completa a tutte le skill e mosse abilità da 1 a 5 stelle

In EA Sports FC 24 disponiamo di un nutrito ventaglio di tecniche da utilizzare con i nostri giocatori. Ognuna di esse ha un numero di stelle che denota la complessità di una mossa, dove quelle di livello 1 possono essere eseguite da qualsiasi giocatore senza particolare sforzo e quelle di livello 5 richiedono invece una certa maestria.

In questa guida le scopriamo tutte. I tasti indicati negli schemi che seguono si riferiscono prima alla piattaforma Playstation e poi alla piattaforma Xbox, separati da una barra. Dove è indicata una sola combinazione, significa che è la stessa su ambo le piattaforme. A tal proposito, date anche un'occhiata alle migliori impostazioni per giocare al top e regolare la telecamera in EA Sports FC 24.

Prima di passare al set completo di skill e mosse abilità, vale la pena menzionare che EA Sports FC 24 introduce delle nuove tecniche rispetto ai precedenti capitoli e si tratta, nello specifico, delle seguenti:

Trascinamento della palla (4 stelle): tieni premuto L1 + muovi R in avanti, sinistra o destra / Tieni premuto LB + muovi R in avanti, sinistra o destra

Trascina indietro e girati (4 stelle): tieni premuto L2 + tieni premuto R indietro/ tieni premuto LT + tieni premuto R indietro

Noce moscata (5 Stelle): tieni premuto L1 + R1 + direzione R / Tieni premuto LB + RB + direziona R

Arcobaleno di stile (5 Stelle): tieni premuto L1 + R Indietro o avanti / Tieni premuto LB + R Indietro o avanti

Mosse abilità 1 stella

Finto giro per la prima volta (solo al primo tocco): tieni premuto L1+R1+muovi L verso il basso / tieni LB+ RB + muovi LS verso il basso

Ponte: Doppio tocco su R1 / Doppio tocco su RB

Noce moscata direzionale: tieni premuto L1+R1+R in qualsiasi direzione / tieni premuto LB+RB+R in qualsiasi direzione

Giocoliere (da fermo): L2+ premi R1 / LT+ premi RB

Finto tiro a sinistra: tieni premuto L1 + Quadrato o Cerchio quindi tocca X+L in alto a sinistra in diagonale / tieni premuto LB + X o B, quindi tocca A + L in alto a sinistra in diagonale

Finto tiro a destra: tieni premuto L1 + Quadrato o Cerchio quindi tocca X + LS in alto a destra in diagonale / tieni premuto LB+X o B quindi tocca A+LS in alto a destra in diagonale

Muovi in alto: tieni premuto R1 + R / tieni premuto RB + R

Mosse abilità 2 stelle

Fai una finta in avanti e girati: premi due volte il tasto R verso il basso

Finta del corpo a destra/sinistra: muovi R a destra/sinistra

Superamento a destra: ruota R dalla parte superiore della levetta verso destra

Superamento a sinistra: ruota R dalla parte superiore della levetta verso sinistra

Superamento inverso destra: ruota R da destra alla parte superiore della levetta

Superamento inverso sinistra: ruota R da sinistra alla parte superiore della levetta

Rotola palla a destra/sinistra: tieni premuto R a destra/sinistra

Rotola palla a sinistra: tieni premuto R a sinistra

Trascina indietro: L1 + R1 +muovi L verso il basso / LB + RB + muovi L verso il basso

Mosse abilità 3 stelle

Finta sul posto: tieni premuto L2 + muovi R a sinistra poi a destra (o a destra e poi a sinistra) / tieni premuto LT + muovi R a sinistra e poi a destra (o a destra e poi a sinistra)

Colpo di tacco: muovi R su e poi giù

Roulette a destra: ruota R dal basso e in senso orario verso destra

Roulette a sinistra: ruota R dal basso e in senso antiorario verso sinistra

Finta a sinistra e vai a destra: ruota R da sinistra in senso antiorario verso destra

Finta a destra e vai a sinistra: ruota RS da destra in senso orario verso sinistra

Tacco in avanti, a destra (mentre corri): tieni premuto L2 + Quadrato o Cerchio poi X + tieni premuto L a destra / tieni premuto LT+X o B poi A + tieni premuto LS a destra

Tacco in avanti, a sinistra (mentre corri): tieni premuto L2 + Quadrato o Cerchio poi X + tieni premuto L a sinistra / tieni premuto LT+X o B poi A + tieni premuto LS a sinistra

Mosse abilità 4 stelle

Colpo di tacco per far rotolare la palla: tieni premuto L1 + muovi R su e poi giù / tieni premuto LB + muovi R su e poi giù

Salto con la palla (da fermo): tieni premuto L1 + premi R / tieni premuto LB + premi R

Tacco a tacco: muovi R su e giù

Arcobaleno semplice: ruota R verso il basso e poi verso l'alto due volte

Gira a destra: tieni premuto R1+ ruota R dal basso in senso orario a destra / tieni premuto RB + ruota R dal basso in senso orario a destra

Gira a sinistra: tieni premuto R1 + ruota R dal basso in senso antiorario a sinistra / tieni premuto RB + ruota RS dal basso in senso antiorario a sinistra

Fermati e girati a destra (mentre corri): muovi R verso alto, poi a destra

Fermati e girati a sinistra (mentre corri): muovi R verso alto, poi a sinistra

Rotola la palla cambiato a destra: muovi R a sinistra, quindi tieni L a destra

Rotola la palla cambiato a sinistra: muovi R a destra, quindi tieni L a sinistra

Finto passaggio (da fermo): tieni premuto R2 + Quadrato o Cerchio, poi X / tieni premuto RT + X o B, poi A

Finto passaggio con uscita a destra: tieni premuto R2 + Quadrato o Cerchio, quindi X + muovi L in alto a destra in diagonale / Tieni premuto R2+X o B, quindi A + muovi LS in alto a destra in diagonale

Finto passaggio con uscita a sinistra: tieni premuto R2 + Quadrato o Cerchio, quindi X + muovi L in alto a sinistra in diagonale / Tieni premuto R2+X o B, quindi A + muovi LS in alto a sinistra in diagonale

Rotolamenti veloci della palla: tieni premuto R

Trascina sul tallone: tieni premuto L1 + muovi R verso il basso, poi a destra o a sinistra / tieni premuto LB + muovi RS verso il basso, quindi a destra o a sinistra

Cambia corsia a destra: tieni premuto L1 + tieni premuto R a destra / Tieni premuto LB + tieni premuto R a destra

Cambia corsia a sinistra: tieni premuto L1 + tieni premuto R a sinistra / Tieni premuto LB + tieni premuto R a sinistra

Roulette a tre tocchi verso destra: tieni premuto L1 + muovi R in basso e quindi a destra / tieni premuto LB + muovi R in basso e quindi a destra

Roulette a tre tocchi verso sinistra: tieni premuto L1 + muovi R in basso e quindi a sinistra / tieni premuto LB + muovi R in basso e quindi a sinistra

Trascina indietro e girati a destra: muovi R verso il basso, quindi a destra

Trascina indietro e girati a sinistra: muovi R verso il basso, quindi a sinistra

Mosse abilità 5 stelle

Finta di tallone (solo in piedi): tieni premuto L2 + muovi RS a sinistra, poi a destra (o a destra, poi a sinistra) / tieni premuto LT + muovi RS a sinistra, poi a destra (o a destra, poi a sinistra)

Elastico: ruota R da destra in senso orario a sinistra

Elastico al contrario: ruota R da sinistra in senso antiorario a destra

Arcobaleno avanzato: muovi R verso il basso, tieni premuto, quindi muovi verso l'alto

Hocus Pocus: ruota R dal basso in senso orario a sinistra, poi ruota in senso antiorario verso destra

Triplo Elastico: ruota RS dal basso in senso antiorario verso destra, poi ruota in senso orario verso sinistra

Rotola la palla e scorri a destra: tieni premuto R a destra, quindi muovi verso l'alto

Rotola la palla e scorri a sinistra: tieni premuto R a sinistra, quindi muovi verso l'alto

Giravolta con colpo di tacco: tieni premuto R1 + muovi RS su e poi giù / tieni premuto RB + muovi RS su e poi giù

Sombrero: muovi rapidamente R verso l'alto due volte, poi verso il basso

Giravolta verso destra: muovi R in alto, poi a destra

Giravolta verso sinistra: muovi R in alto, poi a sinistra

Rotola palla con finta a destra (stando in piedi): tieni premuto R a destra, quindi muovi R a sinistra

Rotola palla con finta a sinistra (stando in piedi): tieni premuto R a sinistra, quindi muovi R a destra

Rotola palla con finta a giravolta: tieni premuto L2 + muovi R in alto, quindi muovi R a destra o a sinistra / tieni premuto LT + muovi RS in alto, quindi muovi RS a destra o a sinistra

Elastico tagliato a destra: tieni premuto R1 + ruota R da sinistra in senso antiorario a destra / tieni premuto RB + ruota RS da sinistra in senso antiorario a destra

Elastico tagliato a sinistra: tieni premuto R1 + ruota RS da destra in senso orario a sinistra / tieni premuto RB + ruota RS da destra in senso orario a sinistra

Ruota velocemente a destra: tieni premuto R1 + muovi RS in alto, quindi a destra / tieni premuto RB + muovi RS in alto, quindi a destra

Ruota velocemente a sinistra: tieni premuto R1 + muovi RS in alto, quindi a sinistra / tieni premuto RB + muovi RS in alto, quindi a sinistra

Palleggio: tieni premuto L1 + tieni premuto R verso l’alto / tieni premuto LB + tieni premuto R verso l’alto

Tornado verso destra: tieni premuto L1 + muovi R in alto e quindi a destra / tieni premuto LB + muovi RS in alto e quindi a destra

Tornado verso sinistra: tieni premuto L1 + muovi R in alto e quindi a sinistra / tieni premuto LB + muovi RS in alto e quindi a sinistra

Finta Rabona: tieni premuto L1 + Quadrato o Cerchio, poi X + L verso il basso / tieni premuto LB + X o B, poi A + L verso il basso

Alzata di punta: L2 + tieni premuto R1 / LT + tieni premuto RB

Mosse da giocoliere 5 Stelle

Sombrero all'indietro: tieni premuto L

Sombrero verso destra: tieni L a destra

Sombrero verso sinistra: tieni L a sinistra

Giro del mondo: ruota R completamente in senso orario o antiorario

Elastico in aria: muovi R a destra e poi a sinistra

Elastico in aria al contrario: muovi R a sinistra e poi a destra

Tiro al volo: muovi L verso l’alto

Colpo di petto: tieni premuto L2 + premi R due volte / tieni premuto LT + premi R due volte

Palleggio e Giro del mondo: ruota R completamente in senso orario dall'alto, quindi muovi R verso l'alto

Se puntate a diventare degli esperti, non perdetevi anche la nostra guida con i trucchi per vincere tutte le partite facilmente in EA Sports FC 24, insieme a tutto quello che c'è da sapere sull'Ultimate Team di EA Sports FC 24.