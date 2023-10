EA Sports FC 24: guida Eroi, Icone e giocatori con abilità 5 stelle

Riconoscere un giocatore o una giocatrice in grado di eseguire in campo un’abilità a cinque stelle può garantire un vantaggio tattico soprattutto nelle partite più impegnative. Sebbene non sia una discriminante per una buona squadra, potrà aiutarci nella messa a punto del nostro dream team in EA Sports FC 24.

Dopo aver approfondito cosa sono le Evoluzioni in EA Sports FC 24 e come funzionano, in questa guida scopriamo chi sono i nuovi Eroi e le nuove Icone di questo episodio, nonché tutti i detentori di abilità a cinque stelle da poter aggiungere fra le nostre fila.

Cosa sono Eroi e Icone

Gli Eroi sono stati introdotti per la prima volta l'anno scorso in FIFA 23. A differenza delle Icone, che si distinguono generalmente giocatori di fama mondiale che eccellono a tutti i livelli, gli Eroi sono generalmente famosi esclusivamente per le loro prestazioni all'interno di un territorio di riferimento, o per le imprese che hanno compiuto in uno o due club nel corso della loro carriera.

Tra le nuove icone di EA Sports FC 24, abbiamo:

Mia Hamm – Stati Uniti

Bobby Charlton – Inghilterra

Birgit Prinz – Germania

Zico – Brazile

Homare Sawa – Giappone

Camille Abily – Francia

Kelly Smith – Inghilterra

Franck Ribery – Francia

Per quanto riguarda i nuovi eroi di questo episodio, invece, si annoverano nella lista i seguenti giocatori:

Alex Scott – WSL – Inghilterra

Carlos Tevez – Premier League – Argentina

Wesley Sneijder – Serie A – Paesi Bassi

Gianluca Vialli – Seria A – Italia

Bixente Lizarazu – Bundesliga – Francia

Nwankwo Kanu – Eredivisie – Nigeria

Tomas Rosicky – Bundesliga – Repubblica Ceca

John Arne Riise – Premier League – Norvegia

Nadine Kebler – Frauen Bundesliga – Germania

Ludovic Giuly – LaLiga – Francia

Dimitar Berbatov – Bundesliga – Bulgaria

Sonia Bompastor – D1 – Francia

Jari Litmanen – Eredivisie – Findlandia

Rui Costa – Serie A – Portogallo

Paulo Futre – Liga Portugal – Portogallo

Vincent Kompany – Premier League – Belgio

Ramires – Premier League – Brazile

Steve McManaman – LaLiga – Inghilterra

DaMarcus Beasley – Eredivise – USA

Chi sono i giocatori con abilità a 5 stelle

In FC 24, i giocatori a 5 stelle sono gli unici in grado di eseguire mosse abilità speciali a 5 stelle, come Arcobaleno avanzato oppure Hocus Pocus. Trovate tutte le skill e le mosse da 1 5 stelle di EA Sports FC 24 dettagliate nella nostra guida di riferimento. Non è un requisito essenziale disporre di queste abilità, ma certo è che possono fare una bella differenza in campo. La bellezza di queste mosse non sta solo nella loro elegante esecuzione. Esse, infatti, si dimostrano spesso molto efficaci per battere i giocatori in situazioni uno contro uno. Fortunatamente, a poterle eseguire non sono solo i giocatori nella fascia più alta delle classifiche di FC 24, anzi: ci sono molti giocatori più economici e con valutazioni più basse che possono mettere in pratica mosse abilità da 5 stelle.

In totale, esistono 80 giocatori in grado di sfoggiare ed eseguire abilità a cinque stelle in EA Sports FC 24. Li trovate tutti delineati in ordine alfabetico nell’elenco che segue:

Alexandru Maxim (76) – Gaziantep

Alexia Putellas (91) – Barcelona

Allan Saint-Maximin (81) – Al Ahli

Amel Majiri (84) – Lyon

Amine Harit (76) – Marseille

Andrea Pirlo (90) – Icon

Ángel Di María (83) – Benfica

Antony (81) – Manchester United

Beth Mead (87) – Arsenal

Caroline Graham Hansen (90) – Barcelona

Cesinha (75) – Daegu FC

Christopher Nkunku (86) – Chelsea

Cristiano Ronaldo (86) – Al-Nassr

Daniel-Kofi Kyereh (75) – SC Freiburg

David Ginola (89) – Eroe

David Neres (80) – Benfica

David Neres (83) – Benfica

Debinha (88) – Kansas City Current

Deyna Castellanos (80) – Manchester City

Dylan Bahamboula (63)- Livingston

Dzsenifer Marozsán (83) – Lyon

Elias Saad (66) – FC St.Pauli

Ella Toone (83) – Manchester United

Eric Cantona (89) – Icona

Franck Ribery (88) – Icona

Garrincha (92) – Icona

Hakim Ziyech (80) – Galatasaray

Hernani (69) – Rio Ave

Igor Coronado (78) – Al Ittihad

Jadon Sancho (82) – Manchester United

Jairzinho (89) – Icon

Jamal Musiala (86) – Bayern Munich

Jay-Jay Okocha (88) – Eroe

Jeffinho (74) – Lyon

Jesper Karlsson (77) – Bologna

Jessica Silva (78) – Benfica

Jesus Corona (80) – Sevilla

Joao Felix (81) – Atletico Madrid

Johan Cruyff (93) – Icon

Jota (78) – Al Ittihad

Juan Cuadrado (80) – Inter

Juan Diego Rojas (66) – Delfin

Juan Roman Riquelme (88) – Icona

Kaka (89) – Icona

Khvicha Kvaratskhelia (86) – Napoli

Kingsley Coman (85) – Bayern Munich

Kylian Mbappé (91) – PSG

Lauren James (83) – Chelsea

Lieke Martens (84) – PSG

Lina Magull (87) – Bayern Munich

Lucas Paqueta (81) – West Ham

Luciano Acosta (77) – FC Cincinnati

Marcus Rashford (85) – Manchester United

Marta (84) – Orlando Pride

Martin Ødegaard (87) – Arsenal

Memphis Depay (84) – Atlético Madrid

Mia Hamm (93) – Icona

Mike Tresor (78) – Genk

Neymar (89) – PSG

Osame Sahraoui (72) – SC Heerenveen

Ousmane Dembélé (86) – PSG

Paul Pogba (82) – Juventus

Pele (95) – Icona

Philippe Coutinho (79) – Aston Villa

Rayan Cherki (75) – Lyon

Ricardo Centurion (69) – Barracas Central

Riyad Mahrez (86) – Al-Ahli

Robert Baggio (91) – Icon

Roberto Firmino (82) – Al Ahli

Ronaldinho (93) – Icon

Ronaldo Nazario (94) – Icon

Silas (74) – Stuttgart

Talles Magno (73) – New York City FC

Thiago (84) – Liverpool

Vinícius Jr. (89) – Real Madrid

Wilfried Zaha (81) – Galatasaray

Xherdan Shaqiri (75) – Chicago Fire

Yassine Bahassa (68) – FCU 1948

Zico (91) – Icona

Zinedine Zidane (94) – Icona

Sebbene in questo elenco siano presenti molti volti noti, ci sono alcune nuove aggiunte che saranno in grado di eseguire tutte le mosse di abilità che il gioco ha da offrire.

I migliori del gruppo, per quanto riguarda le Icone, sono Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Eric Cantona, Franck Ribery, Garrincha, Jairzinho, Johan Cruyff , Juan Roman Riquelme, Mia Hamm, Ronaldinho, Kaka, Ronaldo Nazario, Zico, Pelé e Zinedine Zidane. Sotto il profilo degli eroi, primeggiano David Ginola e Jay-Jay Okocha. Non lasciamoci abbagliare da tutto ciò che luccica, però: le carte Icona ed Eroe saranno molto più costose e rare da trovare. Sebbene le Icone generalmente abbiano le migliori valutazioni complessive del gioco, come l'incredibile punteggio di 95 di Pelé, sfortunatamente non arrivano a basso costo.

Per una schiera di giocatori con abilità a 5 stelle leggermente meno dispendiosa, è preferibile tenere d'occhio le carte standard come Alexia Putellas, Kylian Mbappé, Caroline Graham Hansen, Neymar e Vinícius Jr. Queste saranno comunque costose e difficili da trovare, ma si riveleranno ben più accessibili delle carte Icona ed Eroe.