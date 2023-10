EA Sports FC 24: guida ai giocatori più veloci in attacco e difesa

Indipendentemente dalla modalità di EA Sports FC 24 in cui ci cimenteremo, il parametro di velocità dei giocatori è un dato che non dovremo mai sottovalutare. Per quanto non sia la statistica cruciale, può rivelarsi incredibilmente influente. La velocità, infatti, è la chiave per serrare le difese o pressare in attacco.

L’importanza della velocità in EA Sports FC 24

Avere un giocatore veloce non è tutto, ma può rappresentare un non trascurabile punto di vantaggio per vincere le sfide e creare occasioni da gol. Se preferiamo uno stile di gioco basato sui contropiedi, avere un giocatore veloce ci aiuterà a superare i difensori e a sfruttare al meglio questa tattica. Per approfondimenti su schemi e formazioni, vi rimandiamo alla nostra guida sui migliori moduli di EA Sports FC 24 su Ultimate Team. Attenzione, però: un giocatore con un parametro VEL alto non è necessariamente un buon giocatore. Ci sono molti giocatori che, in cambio di un’elevata velocità, si rivelano carenti in troppi altri aspetti. Il nostro compito è assicurarci che i giocatori che scegliamo abbiano anche una buona agilità e un buon possesso di palla.

A seguire, divisa per ruolo, proponiamo la nostra lista dei giocatori più veloci e al contempo validi da inserire in squadra. Per uno sguardo più approfondito alle loro statistiche, potete consultare il database ufficiale delle valutazioni dei giocatori FC 24.

Gli attaccanti più veloci

Kylian Mbappe (97 VEL) – Paris Saint-Germain

Timo Werner (91 VEL) – RB Leipzig

Asisat Oshoala (91 VEL) – Barcelona

Sophia Smith (93 VEL) – Portland Thorns

Kolo Muani (91 VEL) – Frankfurt

Victor Osimhen (90 VEL) – Napoli

Randal Kolo Muani (91 VEL) – Paris Saint-Germain

I terzini più veloci

Alphonso Davies (95 VEL) – Bayern Monaco (sinistra)

Theo Hernandez (93 VEL) – AC Milan (sinistra)

Ferland Mendy (92 VEL) – Real Madrid (sinistra)

Kyle Walker (90 VEL) – Manchester City (destra)

Archaf Hakimi (92 VEL) – Paris Saint-Germain (destra)

Jeremie Frimpong (94 VEL) – Bayer Leverkusen (fascia destra)

I centrocampisti più veloci

Karim Adeyami (96 VEL) – Borussia Dortmund (centrocampista sinistro)

Federico Chisea (91 VEL) – Juventus (centrocampista sinistro)

Moussa Diaby (95 VEL) – Aston Villa (centrocampista destro)

Leroy Sane (91 VEL) – Bayern Monaco (centrocampista destro)

Le ali più veloci

Vinicius Jr (95 VEL) – Real Madrid (sinistra)

Delphine Cascarino (94 VEL) – Lyon Feminine (destra)

Trinity Rodman (94 VEL) – Washington Spirit (destra)

Ousmane Dembele (93 VEL) – Paris Saint-Germain (destra)

Mallory Swanson (93 VEL) – Chicago Red Stars (sinistra)

Rafael Leao (93 VEL) – AC Milan (sinistra)

Luis Dias (91 VEL) – Liverpool (sinistra)

Marcus Rashford (90 VEL) – Manchester United (sinistra)

Lauren Hemp (90 VEL) – Manchester City (sinistra)

Se puntate a diventare degli esperti del gioco, non dimenticate di consultare anche la nostra guida con i trucchi per vincere tutte le partite in EA Sports FC 24.