EA Sports FC 24: guida ai migliori moduli per Ultimate Team

Ci sono numerosi fattori che determinano il successo delle nostre performance in EA Sports FC 24. Uno di questi risiede senza la minima ombra di dubbio nel tipo di formazione che sceglieremo di adottare in campo. Si tratta dei cosiddetti moduli (o schemi) che definiscono la distribuzione in campo dei nostri giocatori.

In questa guida scopriamo i migliori moduli da adottare per Ultimate Team in EA Sports FC 24. Vi proponiamo le formazioni migliori dal punto di vista dell’equilibrio fra attacco e difesa, schemi che possono ribaltare concretamente i risultati delle partite, anche delle più difficili.

4-3-2-1

Una delle tattiche più efficaci di EA Sports FC 24 è il 4-3-2-1, che si basa su una linea di tre attaccanti molto vicini tra loro. Questa formazione crea diverse opportunità offensive, grazie alla dinamicità e alla complessità delle azioni di attacco.

Tuttavia, il 4-3-2-1 richiede anche dei centrocampisti completi, che sappiano difendere, attaccare, correre e passare con grande disinvoltura. I centrocampisti sono infatti il fulcro della squadra e devono sostenere sia la fase difensiva che quella offensiva. Per qualche consiglio, potete consultare la nostra guida con tre squadre fortissime in Ultimate Team di EA Sports FC 24.

4-4-2

Il 4-4-2 è una formazione classica e affidabile in EA FC 24, come lo era anche in FIFA 23. Questa tattica offre un buon equilibrio tra attacco e difesa, senza rinunciare alla versatilità. Il 4-4-2 permette di sfruttare le fasce sia in fase offensiva che difensiva. Sfruttiamola per mettere a segno skill e mosse abilità da 1 a 5 stelle in EA Sports FC 24.

Un consiglio per migliorare il gioco con il 4-4-2 è di controllare manualmente i centrocampisti centrali quando bisogna difendere. In questo modo eviteremo di lasciare spazi aperti al centro del campo, che potrebbero essere sfruttati dal nostro avversario per creare occasioni da gol.

4-2-2-2

Con il 4-2-2-2 possiamo avere una formazione equilibrata, che ci permette di controllare sia l’attacco che la difesa. A differenza delle altre tattiche, il 4-2-2-2 ha una maggiore solidità difensiva, grazie alla presenza di sei giocatori a copertura.

Tuttavia, il 4-2-2-2 ha anche dei limiti da considerare. Il principale è la scarsa ampiezza in fase offensiva. Potremmo faticare a creare spazi e occasioni da gol con solo due attaccanti centrali. Inoltre, se i tuoi centrocampisti centrali si spostano troppo in avanti, potrebbero lasciare delle aperture nella difesa, che potrebbero essere sfruttati come brecce dal nostro avversario per lanciare dei contropiedi pericolosi.

4-2-4

Il 4-2-4 è una formazione molto aggressiva e spettacolare in EA Sports FC 24. Con quattro attaccanti in campo, questa tattica ci permette di condurre una partita di pressione e intensità, creando molte azioni offensive da varie parti e posizioni.

Ciò nonostante, il 4-2-4 ha anche un grosso difetto: è vulnerabile ai contropiedi. Avendo solo due centrocampisti che devono coprire il centro e restare indietro, questa formazione rende difficile il dominio del centrocampo, anche per i giocatori più bravi. Ecco perché rimane una buona scelta più che altro per un cambio tattico quando puntiamo fare gol a squadre più deboli, o che hanno solo tre difensori.

5-4-1

Il 5-4-1 è una formazione che punta tutto sulla difesa, ideale per chi vuole avere il massimo controllo del centrocampo in Ultimate Team. Con questa tattica, avremo una difesa impenetrabile, che renderà difficile agli avversari trovare spazi e crearsi occasioni.

Va detto, però, che il 5-4-1 ha anche degli svantaggi da tenere in conto. Il principale è la scarsa efficacia in attacco, dovuta alla presenza di un solo attaccante centrale, che può essere facilmente isolato e neutralizzato. Questo rende il 5-4-1 poco adatto per le competizioni più impegnative.

Un modo per sfruttare al meglio il 5-4-1 è di usarlo come cambio tattico quando siamo in vantaggio di un gol in una partita importante. In questo modo potremo rinsaldare la difesa e limitare il pericolo di subire gol negli ultimi minuti.