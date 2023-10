EA Sports FC 24: guida e trucchi per azioni in attacco semplicemente perfette

Le squadre di EA Sports FC 24 e le sue modalità ci porranno di fronte a una vasta serie di sfide. Per poter fare goal e vincere dovremo analizzare la situazione in campo e, soprattutto, imparare ad aggirare le difese avversarie. Scopriamo 5 consigli utili per azioni in attacco di grande impatto e sicuramente efficaci sul campo di gioco.

Conoscere sé prima dei propri nemici

Prima ancora che sulla conoscenza di chi abbiamo di fronte, la prima strategia da mettere in campo si basa sulla conoscenza dei giocatori della nostra squadra. Per attaccare al meglio i nostri avversari, dovremo prima di tutto conoscerne i punti di forza dei nostri calciatori, sfruttandoli a nostro vantaggio. Valutiamo i nostri giocatori sulla base delle loro capacità di movimento, di passaggio, di tiro e di dribbling e pianifichiamo lo schema d'attacco di conseguenza. Per esempio, se un giocatore è molto veloce, assicuriamoci di adoperarlo per spingerlo rapidamente oltre le difese nemiche.

Facciamo gioco di squadra

Non dimentichiamoci che nessun giocatore, per quanto forte, deve giocare la partita da solo. Tutti i componenti in campo hanno il loro ruolo e dobbiamo favorire la maggior interazione possibile fra giocatori per esprimere al massimo il potenziale come team. A questo proposito, non dimentichiamoci di usare i tasti L1 (PlayStation) o LB (Xbox) per chiamare un compagno di squadra e chiedergli di avvicinarsi, per esempio per effettuare un passaggio tattico. In alternativa, se non riusciamo a fare affidamento sugli alleati, usiamo R1 (PlayStation) o R (su Xbox)B per eseguire una corsa e penetrare le difese avversarie.

Manteniamo una strategia flessibile

Potremmo avere una tattica preferita che tendiamo ad adoperare per aumentare le nostre chance di vittoria in EA Sports FC 24, ma ricordiamoci che nessuna strategia è incisa nel granito. Dovremo sempre analizzare i nostri avversari e capire che approccio usare in base alla situazione. Ogni giocatore nella squadra nemica, infatti, ha un proprio stile di gioco di cui dobbiamo tener conto. Scrutiamolo, cerchiamo d'intercettare il suo rapporto con la squadra e individuiamone le debolezze per sfruttarle alla prima occasione possibile e metterlo in difficoltà. Cuciamo le nostre strategie su fattori come questi.

Strategia adeguata + Formazione adeguata

La formazione che schiereremo in campo, al di là della strategia che sceglieremo di adottare, è fondamentale e può avere un significativo impatto sull'esito di una partita. La formazione, infatti, inciderà sul posizionamento dei nostri giocatori sul campo, mentre la strategia determinerà i loro comportamenti. Questi due elementi sono due facce della stessa medaglia. Nella modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24 ciascuna di esse ha dei vantaggi e degli svantaggi, in attacco o in difesa, e sarà nostro compito individuare quelle più confacenti al nostro stile di gioco, sperimentandole di volta in volta.

Abbattiamo i difensori con le tecniche

La nemesi di ogni buon attaccante è un altrettanto bravo difensore. Per sbarazzarci delle difese nemiche, quindi, dovremo perfezionare il nostro set di mosse per creare opportunità con cui aggirarli e fare goal. A tal proposito, abbiamo un certo ventaglio di tecniche fra cui scegliere per confondere o superare i difensori, dalle mosse base ai colpi di tacco. Fra queste, può essere molto utile sapere come annullare un tiro o un passaggio in EA Sports FC 24, oppure come eseguire un colpo di tacco. Quest'ultimo, ad esempio, si esegue tenendo premuto RB/R1 e muovendo la levetta analogica destra o sinistra).