EA Sports FC 24: Haaland scansati, c'è Allegri dribblomane nell'ultimo, esilarante bug!

Nel pieno delle offerte Black Friday per i tifosi di Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma, in rete sta diventando virale un video di EA Sports FC 24 con Allegri in versione dribblomane: si tratta di un bug o di uno scherzo social orchestrato da un content creator?

L'esilarante filmato che sta calamitando le attenzioni di tantissimi appassionati di calcio immortala la versione digitale dell'allenatore della Juventus alle prese con dribbling, calci di punizione, rulete e tiri dalla distanza: il tutto, rigorosamente in giacca e cravatta!

Tra i tanti fan che stanno condividendo questo video e facendo da grancassa mediatica a questa simpatica clip, in molti si chiedono se si tratta di un bug di EA Sports FC 24 o di una scenetta realizzata per l'occasione da qualche buontempone con il pallino per la computer grafica e i deepfake.

Anche osservando con attenzione il video offscreen è davvero impossibile propendere per una delle due ipotesi: la presenza di Allegri nella sequenza interattiva che accompagna i menu al posto degli Ambassador di EA Sports FC 24 potrebbe essere dovuta a un glitch o all'intervento di un programmatore riuscito a sostituire il modello poligonale di un Haaland con quello, appunto, dell'allenatore della Juventus. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato la clip che sta spopolando sui social.