EA Sports FC 24, interessanti retroscena sulla serie: Sony ha rifiutato la licenza di FIFA

Ormai la disputa tra la FIFA ed Electronic Arts per i diritti dell'omonima serie calcistica sono giunti al termine, tant'è che il franchise e-sportivo di EA è arrivato quest'anno sul mercato con il calcio spettacolo dal nome EA Sports FC 24. Tuttavia, sono emerse da poco alcune curiosità dietro il marchio FIFA: Sony, nel 1997, rifiutò la licenza.

L'ex vicepresidente del marketing europeo di Electronic Arts Tom Stone, nel corso di un'intervista, ha ricordato e condiviso con i giornalisti ed i lettori un evento alquanto importante nella cessione della licenza FIFA: Sony avrebbe potuto ottenere i diritti per il marchio registrato, ma decise di rifiutare l'offerta proposta della federazione internazionale delle associazioni calcistiche. "Chris Deering mi incontrò e mi disse 'ci hanno offerto i diritti di FIFA Soccer'. Io dissi 'stai scherzando, ca***'! Ma davvero? L'ISL vi ha contattato e vi ha chiesto se volevate una licenza mondiale esclusiva per FIFA?", racconta Tom Stone.

All'interrogativo che Stone rivolse a Deering giunse la seguente risposta: "non firmerò quell'accordo, a meno che tu non riesca a trovare un accordo con la FIFA". Fu così, dunque, che nel 1997 Sony ebbe l'occasione di acquisire i diritti della licenza FIFA, sebbene decise di rifiutare quanto proposto dall'ente. Cosa ne pensate di questo retroscena rivelato dall'ex vicepresidente del marketing europeo di EA? Intanto, vi state cimentando nel "nuovo" progetto calcistico di EA? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare il nostro articolo dedicato ai trucchi per l'Ultimate Team di EA Sports FC 24: scoprite insieme a noi tutto ciò che serve sapere sulle icone, sull'intesa, sulle ricompense e sull'SCR.