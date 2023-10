EA Sports FC 24: un leak svelerebbe tutti i giocatori della Squadra 2 Innovatori

Mentre continua il successo di EA Sports FC 24, non mancano gli aggiornamenti dedicati agli stili di gioco e alle migliori stelle del calcio. Mentre la Squadra 1 degli Innovatori (Trailblazers) è già nota, un leak sembrerebbe adesso aver rivelato in anticipo anche gli atleti della Squadra 2.

Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter/X da Fut Sheriff, le cui anticipazioni passate si sono in alcuni casi rivelate esatte, a far parte della Squadra 2 sarebbero i seguenti giocatori:

Harry Kane – Bayern Monaco

Sophia Smith – Portland Thorns

Heung Min Son – Tottenham

Cristiano Ronaldo – Al Nassar

Joao Cancelo – Barcellona

Riyad Mahrez – Al-Ahli

Rafael Leao – AC Milan

Andrew Robertson – Liverpool

Kubo – Real Sociedad

Marquinhos – PSG

Julian Brandt – Borussia Dortmund

Danilo – Juventus

Teuma – Stade Reims

Martinez Quarta – Fiorentina

Aleksandr Golovin – Monaco

James Ward-Prowse – West Ham

Evander – Portland Timbers

Vera – Real Salt Lake

Naturalmente, trattandosi di una potenziale fuga di notizie, l'informazione va recepita con le dovute accortezze e le dovute distanze, non essendoci ancora nessuna conferma ufficiale da parte di EA.

Gli Innovatori annoverano le migliori stelle con nuovi stili di gioco (+) distintivi. Per approfondimenti e consigli, vi rimandiamo alla nostra guida con 5 trucchi per creare una squadra fortissima in Ultimate Team su EA Sports FC 24.