EA Sports FC 24: il Matchday protagonista assoluto del nuovo trailer

Electronic Arts continua a sviscerare a fondo il suo EA Sporta FC 24, nuovissimo gioco calcistico della compagnia americana in arrivo su PC e console il prossimo 29 settembre. E dopo aver scoperto tutte le novità della Carriera di EA Sports FC 24, adesso è il turno del Matchday.

Attraverso un nuovo trailer di approfondimento EA sviscera a fondo tutte le caratteristiche dell'esperienza Matchday, mettendo in risalto non solo le novità, ma anche quanto il gioco sia diventato ancora più realistico grazie all'implementazione di tecnologie quali il Frostbite Engine e la SAPIEN Technology, che donano ad EA Sports FC 24 un'apparenza più credibile che mai nell'ambito dei videogiochi di calcio.

Oltre alle migliorie tecniche, EA Sports FC 24 si presenterà rinnovato anche nei dettagli apparentemente minori: ci saranno entrate dinamiche delle squadre in campo, nuove animazioni per le esultanze, menù rinnovati e pure nuovi sistemi di inquadrature che daranno all'opera sportiva di EA un look ed una credibilità mai toccata prima.

Insomma, gli sviluppatori sembrano non aver lasciato nulla al caso e puntano a perfezionare il gioco in ogni singolo aspetto rispetto a quanto realizzato un anno prima con FIFA 23, e questi trailer trasmettono la sensazione che EA si stia muovendo verso la giusta direzione. Non perdetevi a tal proposito il nostro provato di EA Sports FC 24, che ci ha dato un primo assaggio delle potenzialità del nuovo gioco calcistico.