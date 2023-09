EA Sports FC 24: la miglior squadra Ultimate Team con 50.000 crediti

Chi è abituato a giocare la modalità Ultimate Team dei titoli calcistici di Electronic Arts sa molto bene quanto sia difficile riuscire ad organizzare una squadra nelle fasi iniziali, quando le risorse disponibili sono scarse. A questo proposito, ecco come fare per realizzare una squadra in EA Sports FC 24 con sole 50.000 monete.

Tutte e tre le squadre che vi proporremo qui sotto sono state pensate con l'obiettivo di massimizzare l'Intesa - la particolare meccanica di gioco che permette di sfruttare la sinergia tra alcuni calciatori - senza rinunciare a qualche elemento del team con un buon punteggio.

Squadra 1 Intesa 33 - Media punteggio 82,7

Punta: Gakpo

Attaccante destro: Bailey

Attaccante sinistro: Nuno Santos

Trequartista centrale: Maddison

Centrocampista destro: Bentancur

Centrocampista sinistro: Fernandez

Terzino destro: Wan-Bissaka

Terzino sinistro: Henry

Difensore centrale destro: St. Juste

Difensore centrale sinistro: Gonçalo Inácio

Portiere: Onana

Squadra 2 Intesa 33 - Media punteggio 82,6

Punta: Raspadori

Attaccante destro: Felipe Anderson

Attaccante sinistro:Zaccagni

Trequartista centrale: Marozsan

Centrocampista destro: Guendouzi

Centrocampista sinistro: Dabritz

Terzino destro: Baku

Terzino sinistro: Marusic

Difensore centrale destro: Klostermann

Difensore centrale sinistro: Sule

Portiere: Provedel

Squadra 3 Intesa 33 - Media punteggio 82,5

Ala destra: Immobile

Ala sinistra: Deulofeu

Centrocampista avanzato: Mkhitaryan

Trequartista centrale: Tchouaméni

Centrocampista destro: Sergi Darder

Centrocampista sinistro: Zielinski

Terzino destro: Carvajal

Terzino sinistro: Dimarco

Difensore centrale destro: Mario Hermoso

Difensore centrale sinistro: Giménez

Portiere: Meret

Ricordatevi di dare una occhiata anche alla nostra guida con i trucchi di EA Sports FC 24 Ultimate Team