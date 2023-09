EA Sports FC 24: migliori allenatori in Modalità Carriera: come trovarli e assumerli

Oltre alle Evoluzioni in EA Sports FC 24, tra le novità di questo episodio del simulatore calcistico c'è anche la possibilità, in Modalità Carriera, di scegliere fra diversi Allenatori da assumere. Scopriamo nel dettaglio come fare e come riconoscere gli allenatori migliori per la nostra squadra.

Con la nuova opzione Visione Tattica in Modalità Carriera, possiamo creare una squadra che rifletta il nostro stile di gioco e la nostra filosofia calcistica. Non solo potremo scegliere le tattiche e le formazioni più adatte, ma anche cercare giocatori e allenatori che si adattino al nostro sistema.

La visione tattica ci permette di valutare i giocatori in base alle statistiche necessarie per il ruolo e di affidarci agli allenatori che ci aiutino a sviluppare le potenzialità della nostra squadra. Così facendo, potremo ottenere il massimo dalle nostre prestazioni e raggiungere i nostri obiettivi.

Come assumere i migliori allenatori in EA Sports FC 24

Per prima cosa, vediamo come funziona la procedura di assunzione degli Allenatori in EA Sports FC 24. Per aggiungere una figura manageriale al nostro staff, dovremo anzitutto caricare il nostro file di salvataggio in modalità Carriera.

Dopo aver determinato la visione tattica per il nostro team, visitiamo l’apposita sezione dedicata alla strategia della squadra, quindi selezioniamo l’opzione relativa alla gestione degli allenatori. A questo punto, dovremo selezionare una posizione vacante tra quelle disponibili. Così facendo, accederemo al Mercato degli Allenatori, nel quale potremo controllare il nostro budget settimanale, la visione tattica e le competenze di ogni allenatore in base alla valutazione in stelle. Filtriamo gli allenatori che hanno la stessa visione tattica della nostra squadra e selezioniamo, fra gli allenatori più economici dalla lista, quelli che risultano esperti nell'area che vogliamo rafforzare.

Quando siamo sicuri, potremo confermare con il tasto X (PlayStation) o A (Xbox) per formalizzare la loro assunzione.

I migliori Allenatori in Modalità Carriera

Ma quali sono i migliori allenatori in Modalità Carriera su cui dovrebbero ricadere le nostre scelte? Per riconoscerli, dovremo osservare che abbiano le qualità giuste per far crescere i nostri giocatori. Questo significa che dovremo prestare attenzione massima alla loro statistiche, in particolare ai seguenti aspetti:

Visione tattica : condivide la filosofia della nostra squadra?

: condivide la filosofia della nostra squadra? Conoscenza : è esperto al livello giusto? Scegliamo sempre gli allenatori con il più alto livello di esperienza

: è esperto al livello giusto? Scegliamo sempre gli allenatori con il più alto livello di esperienza Stipendio settimanale : quanto dovremo pagarlo a settimana? I migliori allenatori costano tra i 4.000 e gli 8.500 a settimana

: quanto dovremo pagarlo a settimana? I migliori allenatori costano tra i 4.000 e gli 8.500 a settimana Competenze in attacco : la sua valutazione in stelle è alta?

: la sua valutazione in stelle è alta? Competenze al centro : la sua valutazione in stelle è alta?

: la sua valutazione in stelle è alta? Abilità in difesa : la sua valutazione in stelle è alta?

: la sua valutazione in stelle è alta? Abilità in porta: la sua valutazione in stelle è alta?

Come spesso accade, potremmo essere portati a credere che i migliori allenatori siano quelli che costano di più, ma non è così. Dobbiamo scegliere gli allenatori in base alla posizione, così avremo uno staff a buon mercato ma efficace, specializzato in più aree.

Più saranno in sintonia con la nostra visione e meglio prepareranno i nostri giocatori per ottenere successi sul campo. A questo proposito, date un'occhiata anche alla nostra guida dedicata ai calciatori con il maggiore Potenziale di Crescita in EA Sports FC 24.