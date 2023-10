EA Sports FC 24: i migliori calciatori più economi per completare la SCR in Ultimate Team

Quando giochiamo a EA Sports FC 24, soprattutto in Modalità Ultimate Team, ottenere in squadra dei giocatori forti con un buon rapporto qualità-prezzo non è sempre semplice. In questa guida scopriamo come ottenere i migliori per la Modalità SCR senza dar fondo all’intero portafogli.

I giocatori più economici per la SCR in Ultimate Team

Se vogliamo approfittare della fase iniziale del mercato dei trasferimenti di FC 24, dove i prezzi dei giocatori sono molto instabili, dovremo agire in fretta. Le sinergie tra i giocatori, infatti, sono ancora in fase di sviluppo, perciò questo è il momento ideale per acquistare giocatori a buon mercato per le SCR (mentre abbiamo già approfondito come creare una squadra top in EA Sports FC 24 spendendo poco). Per individuare i giocatori più convenienti di FC 24, potete fare riferimento alla lista che trovate qui sotto, convenientemente suddivisa per valutazioni dei giocatori, nazionalità e campionato. Questo elenco potrà tornare molto utile se stiamo cercando di completare le SCR.

Partiremo dal punteggio di 82 e arriveremo fino a 91, indicandovi quelli che secondo noi sono i migliori giocatori per la modalità SCR in Ultimate Team, tenendo d'occhio le nostre finanze.

Punteggio 82

Bethany England (Inghilterra, WSL) ~ 550 gettoni

Granit Xhaka (Svizzera, Bundesliga) ~ 550 gettoni

Gateane Thiney (Francia, Division 1 Feminine) ~ 600 gettoni

Melvine Malard (Francia, Division 1 Feminine) ~ 600 gettoni

Robin Le Normand (Spagma, LALIGA) ~ 600 coins

Ramona Bachmann (Svizzera, Division 1 Feminine) ~ 600 gettoni

Damaris Egurrola (Paesi Bassi, Division 1 Feminine) ~ 650 gettoni

Jeremias Conan Ledesma (Argentina, LALIGA) ~ 650 gettoni

Stefan Savic (Montenegro, LALIGA) ~ 650 gettoni

Rodrigo Bentancur (Argentina, Premier League) ~ 700 gettoni

Punteggio 83

Alex Greenwood (Inghilterra, WSL) ~ 850 gettoni

Erin Cuthbert (Scozia, WSL) ~ 850 gettoni

Giulia Gwinn (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 850 gettoni

Klara Buhl (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 850 gettoni

Karharina Naschenweng (Austria, Frauen-Bundesliga) ~ 850 gettoni

Lara Prasnikar (Slovenia, Frauen-Bundesliga) ~ 850 gettoni

Laura Freigang (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 850 gettoni

Magdalena Eriksson (Svezia, Frauen-Bundesliga) ~ 850 gettoni

Marcelo Brozovic (Croazia, Saudi Pro League) ~ 850 gettoni

Marina Hegering (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 850 gettoni

Punteggio 84

Caitlin Foord (Australia, WSL) ~ 1,200 gettoni

Matthias Ginter (Germania, Bundesliga) ~ 1,200 gettoni

Yuki Nagasato (Giappone, NWSL) ~ 1,200 gettoni

Alessia Russo (Inghilterra, WSL) ~ 1,300 gettoni

Caroline Weir (Scozia, Liga F) ~ 1,300 gettoni

Chris Smalling (Inghilterra, Serie A) ~ 1,300 gettoni

Lisa Boattin (Italia, Serie A) ~ 1,300 gettoni

Marta (Brazile, NWSL) ~ 1,300 gettoni

Marta Torrejon (Spagna, Liga F) ~ 1,300 gettoni

Amanda Ilestedt (Svezia, WSL) ~ 1,400 gettoni

Punteggio 85

Aymeric Laporte (Spagna, Saudi Pro League) ~ 4,000 gettoni

Khadija Shaw (Jamaica, WSL) ~ 4,200 gettoni

Megan Rapinoe (Stati Uniti, NWSL) ~ 4,200 gettoni

Kailen Sheridan (Canada, NWSL) ~ 4,400 gettoni

Keira Walsh (Inghilterra, Liga F) ~ 4,400 gettoni

Manuela Zinsberger (Austria, WSL) ~ 4,400 gettoni

Merle Frohms (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 4,400 gettoni

Millie Bright (Inghilterra, WSL) ~ 4,400 gettoni

Ona Batlle (Spagna, Liga F) ~ 4,400 gettoni

Rachel Daly (Inghilterra, WSL) ~ 4,400 gettoni

Punteggio 86

Kim Little (Scozia, WSL) ~ 6,700 gettoni

Cristina Girelli (Italia, Serie A) ~ 7,900 gettoni

Jill Roord (Paesi Bassi, WSL) ~ 8,000 gettoni

Ilkay Gundogan (Germania, La Liga) ~ 8,000 gettoni

Parejo (Spagna, La Liga) ~ 8,000 gettoni

Lea Schuller (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 8,000 gettoni

Mary Earps (Inghilterra, Manchester United) ~ 8,100 gettoni

Wojech Szczesny (Polonia, Serie A) ~ 8,100 gettoni

Toni Kroos (Germania, La Liga) ~ 8,200 gettoni

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra, Premier League) ~ 8,200 gettoni

Punteggio 87

Ewa Pajor (Polonia, Frauen-Bundesliga) ~ 11,500 gettoni

Gregor Kobel (Svizzera, Bundesliga) ~ 11,800 gettoni

Rose Lavelle (Stati Uniti, NWSL) ~ 11,800 gettoni

Sandra Panos (Spagna, Liga F) ~ 11,800 gettoni

Lena Oberdorf (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 12,000 gettoni

Lina Magull (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 12,000 gettoni

Lucy Bronze (Inghilterra, Liga F) ~ 12,000 gettoni

Luka Modric (Croazia, La Liga) ~ 12,000 gettoni

Beth Mead (Inghilterra, WSL) ~ 12,300 gettoni

Martin Odegaard (Norvegia, Premier League) ~ 12,800 gettoni

Punteggio 88

Christiane Endler (Cile, Division 1 Feminine) ~ 15,300 gettoni

Wendie Renard (Francia, Division 1 Feminine) ~ 15,500 gettoni

Bernardo Silva (Portogallo, Premier League) ~ 15,800 gettoni

Alexandra Popp (Germania, Frauen-Bundesliga) ~ 16,000 gettoni

Irene Paredes (Spagma, Liga F) ~ 16,000 gettoni

Joshua Kimmich (Germania, Bundesliga) ~ 16,000 gettoni

Jan Oblak (Slovenia, La Liga) ~ 17,000 gettoni

Marie Katoto (Francia, Division 1 Feminine) ~ 17,000 gettoni

Leonardo Bonucci (Italia, Bundesliga) ~ 17,800 gettoni

Guro Reiten (Norvegia, WSL) ~ 18,000 gettoni

Punteggio 89

Ada Hegerberg (Norvegia, Division 1 Feminine) ~ 21,500 gettoni

Rodri (Spagna, Premier League) – 21,500 gettoni

Casemiro (Brazile, Premier League) – 21,800 gettoni

Rúben Dias (Portogallo, Premier League) – 22,000 gettoni

Punteggio 90

Karim Benzema (Francia, Saudi Pro League) ~ 38,300 gettoni

Harry Kane (Inghilterra, Bayern Munich) ~ 41,500 gettoni

Robert Lewandowski (Polonia, La Liga) ~ 42,000 gettoni

Punteggio 91

Kevin De Bruyne (Belgio, Premier League) – 88,500 gettoni

Cosa sono le Sfide Creazione Rosa (SCR)

Cosa sono le Sfide Creazione Rosa (SCR)? Si tratta sono un modo divertente e creativo per usare i propri giocatori e ottenere ricompense.

Per iniziare a giocare in questa modalità, apriamo Ultimate Team dal menu principale di EAS FC 24. Scegliamo la scheda Sfide Creazione Rosa. Troveremo così diverse sfide da completare, suddivise per categoria. Ci sono due tipi di SCR: quelle che possono essere ripetute e quelle che si possono completare solo una volta. Selezioniamo la sfida che ci interessa. Noteremo che ogni sfida possiede dei requisiti specifici da rispettare per creare una rosa. Usiamo gli oggetti che abbiamo nel nostro club o che compriamo sul mercato per formare una squadra che soddisfi i requisiti. Dovremo tenere conto di vari fattori, come la qualità dei giocatori, l'intesa dei giocatori in EA Sports FC 24, la valutazione di squadra, la nazionalità, i campionati e altro ancora.

Completata la sfida, inviamo la nostra rosa e ricevere le ricompense, ma facciamo attenzione: le SCR sono irreversibili. Gli oggetti usati verranno rimossi definitivamente dal nostro club. Non è possibile recuperarli in nessun modo. Inoltre, alcune SCR hanno una scadenza. Dopo il termine, non potremo più inviare una rosa. Se volete migliorarvi sempre di più, non mancate di leggere anche la nostra guida su come diventare grandi allenatori nella Modalità Carriera di EA Sports FC 24.