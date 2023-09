EA Sports FC 24, i calciatori più Veloci in ogni ruolo: attacco, centrocampo e difesa

State cercando di assemblare una squadra veloce per bruciare in accelerazione qualsiasi avversario nelle modalità Ultimate Team e Carriera di EA Sports FC 24? Allora siete nel posto giusto, poiché di seguito potete consultare le liste con i calciatori più veloci in assoluto, opportunamente suddivisi per ruolo.

Nelle simulazioni calcistiche di EA Sports, la Velocità ha sempre rappresentato un attributo di grande rilevanza, ed FC 24 non fa certamente eccezione. Per questo motivo, è importante ingaggiare calciatori dotati di ottime capacità di accelerazione e scatto. EA Sports FC 24 ha reso il tutto ancor più emozionante introducendo la versione 2.0 del sistema AcceleRATE, che da quest'anno suddivide i calciatori in archetipi più riconoscibili.

AcceleRATE 2.0 | Archetipi

Controllata (pura) - la maggior parte dei giocatori di EA Sports FC 24 adotta questo archetipo base, che offre un'accelerazione più bilanciata e controllata;

Esplosiva (pura) - si applica ai giocatori brevilinei e più agili che scattano più rapidamente, sacrificando la velocità nel lungo periodo dopo la falcata iniziale;

Prolungata (pura) - i giocatori più alti e fisici partono lentamente, ma una volta guadagnato ritmo tendono ad accelerare sulla distanza;

Esplosiva controllata - 50% Esplosiva, 50% Controllata;

Più esplosiva - 70% Esplosiva, 30% Controllata;

Prolungata controllata - 50% Prolungata, 50% Controllata;

Più prolungata - 70% Prolungata, 30% Controllata;

Il tipo di accelerazione è assegnato automaticamente ai giocatori in base a una combinazione tra gli attributi accelerazione, altezza, agilità e forza, secondo il seguente schema.

Detto ciò, l'accelerazione e la velocità dello scatto restano i fattori principali per determinare la velocità globale di un giocatore, dunque è importante tenere d'occhio il valore Velocità esposto sulle carte.

I calciatori più veloci in assoluto in EA Sports FC 24

Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 97

Karim Adeyemi Borussia Dortmund 96

Vinicius Jr Real Madrid 95

Moussa Diaby Aston Villa 95

Alphonso Davies Bayern Monaco 95

Sirlord Conteh Paderborn 95

Michael Al Hilal 94

Trinity Rodman Washington Spirit 94

Ismaila Sarr Marsiglia 94

Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 94

Sheraldo Becker Union Berlin 94

Inaki Williams Siviglia 94

Kevin Schade Brentford 94

Delphine Cascarino Lione 94

Gli attaccanti più veloci in EA Sports FC 24

Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 97

Vinicius Jr Real Madrid 95

Sirlord Conteh Paderborn 95

Trinity Rodman Washington Spirit 94

Sheraldo Becker Union Berlin 94

Kevin Schade Brentford 94

Delphine Cascarino Lione 94

Rosemonde Kouassi FC Fleury 91 94

Sophia Smith Portland Thorns 93

Hirving Lozano PSV 93

Christian Conteh VFL 93

Ousmane Dembele Paris Saint-Germain 93

Rafael Leao AC Milan 93

Lois Openda RB Leipzig 93

Sekou Koita Red Bull Salzburg 93

Kamaldeen Sulemana Southampton 93

Rafa Benfica 93

Salma Paralluelo FC Barcellona 93

Mallory Swanson Chicago Red Stars 93

Meschack Elia Young Boys 93

I centrocampisti più veloci in EA Sports FC 24

Karim Adeyemi Borussia Dortmund 96

Moussa Diaby Aston Villa 95

Michael Al Hilal 94

Ismaila Sarr Marsiglia 94

Inaki Williams Siviglia 94

Nico Williams Siviglia 93

Daniel James Leeds 93

Um Won Sang Ulsan Hyundai 93

Cade Cowell San Jose Earthquakes 93

Modou Barrow Sivasspor 92

Sveindís Jane Jónsdóttir Wolfsburg 92

Galeno FC Porto 92

Pejino Las Palmas 92

Nicolas Kuhn Rapid Vienna 92

Luis Diaz Columbus Crew 92

Kenny Prince Redondo FC Kaiserslautern 92

Leroy Sane Bayern Monaco 92

Alvaro Garcia Rayo Vallecano 91

Yira Sor Genk 91

I difensori più veloci in EA Sports FC 24

Alphonso Davies Bayern Monaco 95

Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 94

Theo Hernandez AC Milan 93

Muteb Al Harbi Al Shabab 93

Jeremiah St. Juste Sporting Lisbona 93

Zaidu Sanusi FC Porto 93

Milan Van Ewijk Coventry City 92

Achraf Hakimi PSG 92

Fawaz Al Sagour Al Shabab 92

Ferland Mendy Real Madrid 92

Falaye Sacko Montpellier 92

Alvaro Angulo Atlético Nacional 92

Ruan DC United 92

Manuel Lazzari Lazio 92

Cohen Bramall Rotterdam 92

Saud Abdulhamid Al Hilal 92

Ecco, adesso sapete su chi puntare se prediligete un gioco veloce fatto di scatti brucianti e rapidi contrattacchi. Ricordiamo che potete gestire più comodamente Ultimate Team grazie alla Web App e alla Companion App di EA Sports FC 24.