EA Sports FC 24: migliori impostazioni per giocare al top e regolare la telecamera

Una buona strategia si basa anche su opzioni che agevolino la nostra esperienza di gioco, assieme a una prospettiva che ci dia una visione d'insieme del campo da gioco. A seguire trovate le nostre impostazioni consigliate per feature e telecamera di EA Sports FC 24, con la premessa che la situazione potrebbe variare in caso di patch al gioco.

La buona notizia è che, in linea di massima, i comandi base di EA Sports FC 24 sono rimasti quasi tutti gli stessi degli anni passati. Ci sono comunque un paio di accorgimenti che possiamo fare per migliorare la nostra esperienza di gioco.

Impostazioni di EA FC Sports 24 da non cambiare

Partiamo con le impostazioni che di default conviene lasciare esattamente come sono. In particolare, assicuriamoci di mantenere attive le seguenti opzioni:

Indicatore cambio giocatore successivo : ci consente di vedere a quale giocatore passiamo quando usiamo L1/LB

: ci consente di vedere a quale giocatore passiamo quando usiamo L1/LB Passaggio automatico : pallonetti, passaggi incrociati e palle vive (il computer passerà automaticamente ai giocatori più vicini per agevolare la difesa)

: pallonetti, passaggi incrociati e palle vive (il computer passerà automaticamente ai giocatori più vicini per agevolare la difesa) Giocatore agganciato: consente al computer di manovrare uno dei nostri giocatori, permettendoci di controllare un altro giocatore in campo

Consigliamo anche di lasciare attive le opzioni di assistenza relative al blocco dei passaggi (consente di intercettare automaticamente un pallone quando è nelle vicinanze), ai tiri, nei pallonetti, nei passaggi a terra e nei recuperi, che ci aiutano ad automatizzarne la direzione.

Manteniamo inalterato anche il blocco del ricevitore del passaggio, che ci dà la possibilità di regolare la direzione del passaggio o del tiro fino all'ultimo secondo, garantendoci grande flessibilità nelle azioni. In tal senso, è molto utile anche sapere come annullare un passaggio o un tiro su EA Sports FC 24.

Impostazioni di EA FC Sports 24 da cambiare

Ci sono alcuni rimaneggiamenti che possiamo fare alle impostazioni di EA FC Sports 24 per migliorare la sensazione complessiva. Tra queste, scegliamo di non avere alcuna assistenza automatica quando cambiamo giocatore, così avremo maggiore libertà e controllo anche nei movimenti.

Inoltre, assicuriamoci di nascondere il FIFA Trainer, a meno che non siamo dei novizi di FIFA, oppure regoliamo l'opzione per renderla meno invasiva possibile. Disattiviamo anche le icone di scambio, che possono confonderci non poco, e lo Sprint analogico, per mantenere la stessa velocità durante gli scatti, anziché aggiustarla in base alla pressione del tasto.

Migliori impostazioni per la telecamera

Per cambiare le opzioni della telecamera, visitiamo il menu principale, selezioniamo "Opzioni" (l'icona a forma di ingranaggio), quindi "Impostazioni" e "Impostazioni di gioco". Disabilitiamo lo Zoom al Tiro potente e aggiustiamo le impostazioni della telecamera per il single player e per il multiplayer.

Una delle migliori prospettive per la telecamera è data dal Tele Broadcast, che elimina quasi del tutto il bisogno di ricorrere al radar e consente di anticipare diverse giocate avversarie. Per impostarlo, selezioniamo "Impostazioni telecamera", quindi scegliamo "Personalizzato" per sbloccare l'abilità di aggiustare sia lo zoom che l'altezza.

Settiamo a 0 (zero) lo zoom e a 20 l'altezza della telecamera, quindi assicuriamoci di scegliere il Tele Broadcast per la modalità Giocatore singolo e Multigiocatore. La telecamera "Co-op", invece, ci offre uno sguardo d'insieme, che probabilmente ridurrà al minimo il bisogno del radar.

Avere una visione complessiva del campo da gioco è fondamentale anche all'interno delle strategie di difesa. A questo proposito, avete già dato un'occhiata alle nostre 4 tecniche per difendersi al meglio in EA Sports FC 24.