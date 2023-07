EA Sports FC 24 ha la modalità Ultimate Team?

Arrivato il momento del tanto atteso reveal del gameplay di EA Sports FC 24, Electronic Arts ha alzato il sipario su quelli che saranno i contenuti del nuovo titolo calcistico della software house giapponese.

Contestualmente all'annuncio della data di uscita del gioco, è arrivata anche la conferma del ritorno della modalità Ultimate Team. Nonostante il preannunciato abbandono del marchio ufficiale FIFA, la feature sarà inclusa anche all'interno di EA Sports FC 24. Ma quali saranno le novità? A quanto pare davvero molte!

Innanzitutto, per la prima volta la modalità offrirà la possibilità di cimentarsi anche nella creazione di una squadra di calcio femminile. Accanto a team maschili e a team femminili, i giocatori di EA Sports FC 24 potranno plasmare anche squadre miste, per una rinnovata libertà di azione all'interno del simulatore calcistico di Electronic Arts.



Rispetto alla tradizionale modalità FUT, la nuova declinazione di Ultimate Team introduce inoltre le feature Evolutions e PlayStyles+. Entrambi i sistemi hanno l'obiettivo di favorire la personalizzazione del proprio stile di gioco, tramite un'evoluzione progressiva delle capacità dei calciatori schierati sul campo.



Ricordiamo che il lancio di EA Sports FC 24 avverrà in autunno, con la data di esordio del gioco fissata al prossimo 29 settembre 2024, con esordio su PlayStaion 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.