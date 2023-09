EA Sports FC 24, la Nazionale Italiana risponde presente: rinnovato l'accordo con la FIGC

Buone notizie per gli appassionati di calcio italiani: EA Sports e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) hanno annunciato il rinnovo del loro accordo, garantendo dunque la presenza della Nazionale Italiana in EA Sports FC 24 e nei capitoli a venire.

Gli Azzurri erano già regolarmente presenti in FIFA 23, dunque non si tratta di una vera e propria novità, piuttosto di una gradita conferma. Potete dunque aspettarvi le divise, il nome e il logo ufficiali della Nazionale Italiana anche in EA Sports FC 24 e nei capitoli successivi, dal momento che il nuovo accordo è "pluriennale" (la durata esatta non è stata svelata). Si tratta peraltro di un accordo non esclusivo, ciò significa che la Nazionale Italiana potrà apparire anche in altri videogiochi, ad esempio eFootball 2024.

Si tratta senza ombra di dubbio di un'altra buona notizia per il calcio nostrano, che fa il paio con la recente conferma della presenza dell'Udinese Arena in EA Sports FC 24, che va dunque a configurarsi come il terzo stadio italiano accanto al San Siro di Milano e all'Allianz Stadium di Torino. Un numero ancora esiguo a dire il vero, specialmente se rapportato alla rappresentanza straniera e al numero totale di stadi su licenza inclusi nella simulazione (3 su 115 rappresentano una percentuale piuttosto esigua), ma ci auguriamo che la situazione possa migliorare in futuro.

EA Sports FC 24, ricordiamo, verrà lanciato il 29 settembre su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nell'attesa, potete consultare la Top 50 dei migliori calciatori di EA Sports FC 24 e, più nello specifico, i rating del Napoli e i rating della Juventus.